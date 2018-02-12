《全台最速報》擔任善款召集人 王清峰強調紅會零缺失

2018年02月12日 11:39 中時電子報 綜合報導

◎擔任善款召集人 王清峰強調紅會零缺失

花蓮大地震災後重建，來自社會各界的愛心善款逾7億元，協助花蓮人重建家園縣長傅崐萁今與紅十字會總會長王清峰召開記者會，說明所有捐款將交由善款監督委員會處理，強調每一筆善款全程公開透明，每周並公布一次款項使用流向。

◎合宜宅汙水掰掰 桃市府蓋水資源回收中心

桃園市龜山區A7合宜住宅，去年12月底遭爆生活汙水流往新北市新莊區，引發新莊地區居民不滿，桃園市長鄭文燦12日與內政部土地重劃處、內政部營建等單位，針對機捷A7站水資源回收中心設置情況、合宜宅汙水處理狀況，進行聯合會勘說明，希望盡速完成興建工程。

◎受邀出席全球市長會議 林佳龍宣傳台中花博

第32屆以色列「全球市長會議」11日在耶路撒冷市政廳舉行開幕式，邀請全世界超過35座城市市長與會，受邀出席的台中市長林佳龍拜會以國國會副議長暨友台小組主席夏伊，就台中與以色列各領域合作熱烈討論，並邀請其參觀台中花博，盼讓世界看見台中的美。

◎國家級智慧農業示範基地 麥寮打造台灣大糧倉

農委會主委林聰賢、立法委員蘇治芬等人，12日前往麥寮鄉國家級智慧農業示範基地，了解「推動大糧倉方案暨行動計畫」規畫執行成效，目前台糖公司已同意出租9.8公頃土地給麥寮鄉公所，打造最新型態的智慧農業。

(中時電子報)