《全台最速報》擔任善款召集人 王清峰強調紅會零缺失

擔任善款召集人 王清峰強調紅會零缺失

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎擔任善款召集人 王清峰強調紅會零缺失

花蓮大地震災後重建，來自社會各界的愛心善款逾7億元，協助花蓮人重建家園縣長傅崐萁今與紅十字會總會長王清峰召開記者會，說明所有捐款將交由善款監督委員會處理，強調每一筆善款全程公開透明，每周並公布一次款項使用流向。

◎合宜宅汙水掰掰 桃市府蓋水資源回收中心

桃園市龜山區A7合宜住宅，去年12月底遭爆生活汙水流往新北市新莊區，引發新莊地區居民不滿，桃園市長鄭文燦12日與內政部土地重劃處、內政部營建等單位，針對機捷A7站水資源回收中心設置情況、合宜宅汙水處理狀況，進行聯合會勘說明，希望盡速完成興建工程。

◎受邀出席全球市長會議 林佳龍宣傳台中花博

第32屆以色列「全球市長會議」11日在耶路撒冷市政廳舉行開幕式，邀請全世界超過35座城市市長與會，受邀出席的台中市長林佳龍拜會以國國會副議長暨友台小組主席夏伊，就台中與以色列各領域合作熱烈討論，並邀請其參觀台中花博，盼讓世界看見台中的美。

◎國家級智慧農業示範基地 麥寮打造台灣大糧倉

農委會主委林聰賢、立法委員蘇治芬等人，12日前往麥寮鄉國家級智慧農業示範基地，了解「推動大糧倉方案暨行動計畫」規畫執行成效，目前台糖公司已同意出租9.8公頃土地給麥寮鄉公所，打造最新型態的智慧農業。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
台北燈節主燈「幸福魔力狗」亮相… 花蓮強震 葉俊榮慰勉搜救人員辛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。