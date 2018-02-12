勞基法再修 賴清德滿意度現死亡交叉

2018年02月12日 11:49 旺報 陳政錄

針對日前《勞動基準法》中的「一例一休」進行再修法，衝擊民眾對蔡政府好感度。根據台灣競爭力論壇12日發布民調，總統蔡英文施政不滿意度已達60.3%，再創新高，對行政院長賴清德施政的不滿意度也攀升至41.2%，超過滿意度，首次出現死亡交叉。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國直言，這顯示有鑑於超四成一民眾對修法無感、近三成八不滿，導致當前不僅小英的滿意度崩盤、「賴神也神不起來了」。

龐建國表示，一例一休再修法，被民進黨視為賴揆就任後最重要的一項政績，但就民調結果卻顯示，大多數民眾對此均觀感不佳。其中，有37.7%的民眾認為此舉無法提升勞工權益、43.9%不相信能改善勞工就業情況和薪資條件、63.4%不看好政府的加薪政策；對薪水不漲、物價攀升情形有67.9%的民眾表達難以忍受。

在此之下，民眾對蔡英文施政表現的不滿意度再創新高，達到60.3%，滿意度27.6%；對賴清德的施政不滿意度上升至41.2%、滿意度降為37.7%。台灣競爭力論壇執行長謝明輝說，賴揆滿意、不滿意度差值達到3.5%，大於民調誤差範圍2.98%，不滿意度超前，呈現「顯著的死亡交叉」。

台灣競爭力論壇學會於2018年1月28日至30日，委託全國公信力民意調查公司，進行「蔡政府施政總檢討民意調查」，以訪員電訪方式配合電腦輔助電訪系統進行調查。有效樣本共計1081份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.98%。謝明輝指出，本次是學會首次委託機構，對蔡政府施政滿意度進行民調，未來還會持續追蹤。

他說，除了賴揆施政滿意度首現死亡交叉外，其中在政黨支持度的部分，國民黨勝過民進黨（19.1%對比18.1%）。雖在誤差範圍內，但也可看出民意所向，國民黨有觸底翻身跡象，是否影響未來縣市長選戰，須持續關注。

龐建國也稱，過去賴清德民調一直居高不下，甚至有過帶動蔡滿意度回升的態勢，但在《勞動基準法》修法後，賴民調呈現死亡交叉，且以年齡層來看，民進黨2016年得以勝選最重要的民意基礎——年輕族群，對蔡英文、賴清德的滿意度也逐漸下滑，顯示由於薪水不漲、物價卻攀升等情形已造成執政者與支持群眾的背離，「小英崩盤、賴神不神」。

(旺報)