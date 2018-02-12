消基會：3成傳統市場未設公秤　難維護消費權益

消基會董事長游開雄認為，市場廣設公秤也能替市場建立優良形象，可達雙贏效果。（楊騰凱攝）

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春節即將到來，傳統市場買氣逐漸熱絡，消基會抽查47家公有市場的公秤設置情形，結果當中有15家未設置，比例高達3成2，另有8家因管理員不在崗位上而無法利用公秤，比例佔1成7。消基會認為，政府、業者應廣設公秤確保斤兩，以杜絕消費糾紛。

此次消基會派員前往位於台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市的47家公有傳統市場進行訪查，訪查人員會先查看公秤是否設置於市場內明顯之處，若找不到，則再請市場管理員拿出公秤，接者，也會前往攤商購買蔬菜年貨樣品，透過公秤檢視斤兩是否和攤商所言一致。

消基會指出，47家市場中，實際設有公秤的市場為24家，未設置的則有15家，其餘8家則因現場找不到公秤，也找不到管理員，無法確定有無公秤。至於公秤與攤商秤重的比對中，也僅1家市場有些微誤差，整體並無故意偷斤減兩的情形。但是，設有公秤的24家中，有10家把公秤放置於管理中心辦公室內部，需向管理員詢問後才能借用，對消費者並不方便。

消基會董事長游開雄表示，消基會過去經常接到消費者投訴，質疑知名觀光市場的攤商可能有偷斤減兩的情形，抱怨聲不斷，但往往會因為市場內部未設置公秤，難以評斷是非對錯，呼籲市場應廣設公秤，讓消費者比對，才能建立市場的公信力，提升形象，呼籲政府應加緊推動，使市場都能正確量測，使享受傳統市場討價還價的過程，並能在公正的基礎下一手交錢一手交貨。

消基會財務長陳雅萍表示，此次調查中，位於台北市的南門市場、水源市場，不僅設有公秤，而且放置位置就在大門入口處，讓消費者使用方便，而且公秤也都有經標檢局評核，而台北市中崙市場、台北市湖光市場則確定未設置公秤，至於台中市第二市場，雖號稱有公秤，但因訪查人員找不到管理員，無法確定其究竟有無公秤，整體而言，47家市場中，僅14家的公秤公開設置隨時可用，比例僅佔3成，實在有加強的必要。

(中時)

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