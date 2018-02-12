NBA》態度軟化？小刺客：我願意輔佐球哥

2018年02月12日 11:45 中時電子報 黃及人

先前堅持自己在湖人要打先發的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，如今態度趨於軟化了嗎？因為湯瑪斯竟然附和湖人總裁魔術強生的說法，也就是「球哥」朗佐鮑爾仍任湖人先發控衛，湯瑪斯說：「我沒問題，我願意輔佐朗佐鮑爾成長！」

「我比朗佐鮑爾多打6個球季，當然會幫他打出來，我們都在同隊，他是很特別的年輕人，未來也將成為這個聯盟難以置信的好手，」湯瑪斯說，「但我現在仍處巔峰，所以我並非退居二線，我是來做自己的，且為湖人帶來不同。」

湯瑪斯始終認定自己是個先發球員，所以才會傳出被騎士交易到湖人後，堅持要打先發控衛，甚至一度傳出他的經紀人古德溫放話，假如湖人不願讓湯瑪斯打先發，湯瑪斯將會不惜買斷離開，如今看來一切只是謠言而已。

「我不想破壞湖人原本打法，我跟華頓(湖人總教練)談過了，無論他要我做什麼，我都配合，」湯瑪斯說，「我當然自認可以配得上先發，這也要靠我自己贏來，但同時對我來說，來湖人是個全新章節，我來這裡是幫助球隊的。」

湯瑪斯效力湖人首役替補打了31分鐘，投12中7，含三分球投8中4，貢獻22分、6助攻，表現雖算不俗，湖人卻是吞敗收場，所以無論華頓最後決定如何，看來湯瑪斯也只能暫時先乖乖聽話，反正用實力就可證明一切。

(中時電子報)