勞基法重傷民進黨 執政後民調首度輸國民黨1％

2018年02月12日 11:54 中時 周毓翔

台灣競爭力論壇今發表「蔡政府施政總檢討」民調，民調結果顯示《勞基法》修法後普遍對於蔡英文總統以及行政院長賴清德滿意度大幅下滑，值得注意的是，藍綠兩黨支持度都不到兩成，中立選民52.8%；國民黨更首度超過民進黨，以19.1險勝民進黨18.1%。

台灣競爭力論壇理事長龐建國指出，這次民調結果顯示，蔡英文施政滿意度持續低迷，不滿意度創下60.8%的新高，對於行政院長賴清德施政也出現顯著死亡交叉，滿意者37.7%，不滿意者41.2％，龐建國認為該民調顯示「小英崩盤，賴神不神。」

此外，這次民調首度出現2016民進黨執政以來，首度國民黨以1%差距險勝民進黨的一次。龐建國認為，國民黨在野後民調已經是谷底，但經過蔡英文這一年多執政來不得民心，國民黨反而有谷底翻身的現象，民進黨則似乎還在持續探底。

龐建國也分析，過去民進黨能夠重返執政是靠學生的力量，如今新的民調顯示年輕人對蔡英文執政的失望，特別是《勞基法》後讓年輕選票流失，尤其更重創30-49歲這個正在職場打拚的年齡層。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，前總統馬英九以前民調下滑時，發生外溢效應，波及2014九合一大選選情，2018民進黨的九合一大選是否也會發生類似外溢效應，導致豬羊變色，值得觀察。

謝明輝認為，傳統上觀察民進黨選民大約就是三成左右，然而此次民調顯示只剩下18.1%的人還支持民進黨，代表連基本盤都有人離開。藍綠兩黨的差距越來越小，呈現合攏的現象，吳敦義的國民黨能否與民進黨一搏還要追蹤，但目前兩黨已經是伯仲之間。

(中時)