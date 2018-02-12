偽裝娃娃車運毒 刑事局逮資深製毒師

李姓製毒師傅（中）被逮。（胡欣男翻攝）

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李姓製毒師傅竟用娃娃車偽裝運毒。（胡欣男翻攝）
李姓製毒師傅竟用娃娃車偽裝運毒。（胡欣男翻攝）

刑事局為從源頭斷絕毒品供應，針對製毒師傅建立毒品資料庫，全面打擊製毒集團。刑事局三大隊接獲關務署基隆關過濾分析的關鍵事證及保三總隊情資，掌握李姓製毒師近期由國外進口大批製毒機具及原料，打算在北台灣設立多個製毒據點，專案小組11日逮捕李姓師傅與戴姓等6名共犯，起獲安非他命、K他命成品、半成品與大批製毒器具，依毒品罪送辦，並擴大溯源。

刑事局今年1月19日派員跟監蒐證製毒工廠，掌握該製毒集團藏放原料倉庫及製毒工廠位置，報請基隆地檢署指揮偵辦。檢警發現，犯嫌刻意挑選新竹縣、桃園市、新北市等偏僻地區透天房舍從事製毒，以躲避查緝，且50歲李嫌等人心思異常狡猾，偽裝娃娃車載運製毒原料及相關器具，並將製毒製程分階段進行，警方突破重重關卡，見時機成熟，11日動員近百名警力持拘票、搜索票將李嫌等7人拘捕到案。

警方現場起獲製毒器具、原料鹽酸氣體鋼瓶、氫氣瓶、高壓反應攪拌裝置、循環水真空幫浦、冷卻循環泵、加熱器、活性碳、第二級毒品安非他命半成品2.36公斤、第三級毒品愷他命21公克、苯甲酸乙酯1,000公斤、甲胺鹽酸鹽900公斤等證物，估可製成安非他命約95公斤、愷他命成品約78公斤。

警方調查，李嫌6年前已被查獲製毒，屬國內資深的製毒師傅，他同時身兼安非他命、K他命製毒工廠製毒總指揮，猶如「總鋪師」。遭查獲毒品半成品、原料，若賣到下游黑市價，均可超過1億元。

(中時)

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