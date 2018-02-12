吉拉12年、薛克頓南極冰封麥芽威士忌 新版登台

2018年02月12日 11:56 中時電子報 吳勝雄

擁有世界最尊貴威士忌稱號的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，享有蘇格蘭老酒銀行美稱，2015年由「尚格酒業」接下台灣獨家代理後，兩年多來，台灣已經成為大摩全世界消費量最大的國家，這不僅證明台灣威士忌市場的消費潛力，也說明台灣消費者對於頂級威士忌的理解與品味。

尚格酒業董事長奚大寧表示：「在現在這個時代，威士忌產業流行的不僅僅是單一麥芽威士忌，更是『精釀威士忌Craft Single Malt Whisky』。所謂的精釀威士忌，關鍵就在於差異化的特色。如何透過品牌內涵的詮釋與極致工藝的堅持，追求創新的渴望，呈現出與眾不同的行銷策略，進而打動消費者的特色威士忌」。也因為這樣的理念，尚格酒業2018年再度推出兩款極具特色的蘇格蘭威士忌，分別是來自蘇格蘭島嶼之王吉拉島2018全新系列中的吉拉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以及致敬南極探險家薛克頓百年前冰封於南極大陸冰棚，象徵其永不放棄精神的薛克頓南極冰封麥芽威士忌。

吉拉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌

吉拉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌為其全新系列今年首支發表的作品，也是吉拉蒸餾廠風格的基本縮影；起初於美國白橡木波本桶中熟成，而後進入西班牙Oloroso雪莉酒桶中醞釀，透過蘇格蘭天才首席釀酒師理查‧派特森的極致工藝，將來自島嶼區最高蒸餾器所產出的細緻酒體，與吉拉島溫柔的煙燻泥煤完美揉合，雪莉果乾與細緻煙燻的巧妙紛呈，交織出溫暖厚實、豐富平衡的絕妙層次。 同時，配合全新的包裝，更細膩傳遞吉拉細膩工藝與溫柔氣息。

對吉拉單一麥芽威士忌來說，如何凸顯島嶼區最高蒸餾器所產出的細緻酒體，與島嶼原生的煙燻風味，一直是吉拉的重要課題；過去，吉拉以極具特色的雙軌風味，於島嶼區特立獨行，以雄渾海洋與細緻果香兩種不同風格屬性，勾勒出兩條平行的風格。

然而，伴隨新任酒廠經理Graham Logan的上任，兩條平行線碰撞出交集，結合理查‧派特森超過50年淬鍊的熟成工藝，將細緻滑順酒體與淡雅煙燻巧妙揉合，成就甜美溫柔的『煙燻雪莉』氣息，成就不甘平凡的島嶼威士忌。

薛克頓南極冰封麥芽威士忌。(尚格酒業提供)

薛克頓南極冰封麥芽威士忌

薛克頓南極冰封麥芽威士忌是為了紀念百年前偉大的南極探險家薛克頓所生，雖然薛克頓一生從未抵達南極極點，最遠的一次僅到達距離極點200公里的88°，然而，他靠著無畏勇氣，堅韌不屈的信念以及冷靜沉著的智慧，將絕對的困境轉化為最成功的失敗，解救全體成員於千鈞危難之中，成為探險家的典型，堪稱勇者代名詞。

2011年考古學家於南極冰棚中發現百年前薛克頓探險隊遺留的蘇格蘭威士忌，2017年透過蘇格蘭天才首席釀酒師理查‧派特森以其投保超過8,000萬台幣的神之鼻，結合20款單一麥芽蘇格蘭威士忌，推出全新的薛克頓南極冰封麥芽威士忌；不同於過去復刻版的薛克頓蘇格蘭威士忌，2018新版作品透過厚實飽滿的風味，勾勒出薛克頓堅毅不拔的態度，更希望透過平易近人的口感與品飲方式，讓更多人感受美一個屬於自己的冒險。

理查‧派特森所說：「我們要呈現的不僅是百年前冰封的蘇格蘭頂級威士忌，我更希望透過這款全新的創作，呈現出薛克頓大膽飽滿、平衡協調、複雜洗鍊卻又平易近人的迷人特質。你可以透過純飲感受他的厚實飽滿，你也可以透過加顆冰塊感受出他的細膩協調。我相信，這些特質是一個好的領導人所必備的，更是一款迷人威士忌所應該被賦予的個性。」

(中時電子報)