是真的！空品12小時逐時預測 環保署今上線

環保署環境即時通APP3.0今上線，可提供12小時逐時預測服務，左起：環保署長李應元、監資處長張順欽、空保處長蔡鴻德。（廖德修攝）

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環境即時通APP3.0版好用實用。（廖德修攝）

進入秋冬空汙季後空氣品質良窳人人關心，環保署網站與舊版的環境即時通APP以往只有7個空品區及3日預報，離島更只能隔日預報。今天起升級為環境即時通3.0，可以每個小時為基準、預測未來12小時的空品狀況，並提供分布在各地76個測站所測得的數據，範圍要比籠統的7大空品區縮小，因此無論時間、地點的預測值都比以前精準許多。

環保署長李應元上午親自宣布這項措施正式上線，他表示，空氣品質指標12小時逐時服務，是國內首次運用大數據及人工智慧提供即時預測。民眾每日通勤上班、上課或從事戶外活動，甚至做運動，均可先查詢空品預報及特報、每小時空品數據，預先規劃最合適的活動時段及交通方式。

監資處長張順欽說，以前的預報方式常有人抱怨，例如有些地方只有某些時段、地區是紅色警戒，並非整天或周遭的幾個縣市都如此，無法區隔開來，如今有了新版APP，這種情形就不會再出現了。

如與鄰近國家做比較，張順欽說，國內除了現行每天發布3次空品特報，預則未來3日的空氣品質外，今起又加入12小時逐時預測。日本則授權地方政府依據《PM2.5注意喚起暫行指導原則》，每天發布兩次空品預報。相形之下，台灣的空品預報服務更為細緻，且空品指標的標準亦較為嚴格，如PM2.5紅害警戒值是54.5，比日本的70微克低。

李應元強調，環境即時通APP累計下載次數達到38.9萬人，平均評等逾4顆星以上，每月瀏覽次數達到百萬人次，曾榮獲去年資訊月數位政府類「百大創新產品獎」。新版的環境即時通APP3.0事先經過3個月的測試，誤差值很低，比舊版好用、實用且精準，歡迎民眾多多下載使用。

(中時)

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