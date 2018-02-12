金正恩高招！錢也買不到的宣傳 北韓啦啦隊聲美人甜閃耀冬奧

2018年02月12日 12:02 中時電子報 蔡萱

由金正恩派出的北韓美女啦啦隊成功在平昌奧冬引起熱烈話題，不僅各個長相甜美，她們也以一身紅通通的搶眼運動服裝、以整齊劃一的動作和甜美歌聲，來為北韓運動員加油，也成功帶動了比賽氣氛，無疑是為北韓進行一場「用錢也買不到」的公關宣傳。

北韓啦啦隊由約200名女性組成，她們在冬奧開始前，確定出席這場盛事的消息就曾引發各界的關注，一向以精心編排表演動作、甜美的歌聲唱著愛國歌曲為招牌的她們，在這次冬奧上也發揮了極高的表演水準，在場邊不斷揮舞意義非凡的兩韓統一旗，並高喊著「朝鮮民族，我們是一家人！」，成功帶領萬名觀眾有節奏地鼓掌。

北韓啦啦隊也在場邊帶來傳統舞蹈的表演。(圖/美聯社)

北韓啦啦隊在場邊十分賣力。(圖/美聯社)

金正恩的妹妹金與正(後排右一)及金永南(後排右二)及南韓總統文在寅(後排左一)觀看兩韓冰棍球的比賽時就坐在北韓啦啦隊後方。(圖/美聯社)

北韓啦啦隊此行的主要目的就是為了幫金正恩派出的22名北韓運動員加油，她們在場邊的精彩表演也被拍了下來，在社群網站上廣為流傳。影片中只見坐在場邊的北韓啦啦隊員絲毫不受坐在觀眾席的「場地限制」，即使是坐著也可以在手勢上做出各種變化，在搭配她們整齊劃一的口號及歌聲，讓其他觀眾的目光也都不由自主的被吸引，她們排排坐的觀眾席也瞬間成為了另類的舞台。

代表美國出賽的奧運選手比娜（Maame Biney）和格琳（Lana Gehring）也成為了她們的粉絲。格琳就說：「她們真是太棒了！她們就這樣唱著愛國歌曲及揮舞國旗，我從來沒有看過這樣類型的加油，好像她們為了這些表演練習了好幾年」。比娜對她們盛讚道：「她們真的很每，我很喜歡」。

北韓啦啦隊除了揮舞國旗之外，也在兩韓聯合的冰棍球隊比賽上揮舞統一旗。(圖/美聯社)

北韓啦啦隊除了揮舞國旗之外，也在兩韓聯合的冰棍球隊比賽上揮舞統一旗。(圖/美聯社)

北韓最高領導人金正恩此次除了派出了妹妹金與正作為特使，她也是首位踏上南韓國土的金氏家族成員，這個史無前例的舉動，也獲得了外界前所未有的關注。再加上啦啦隊的成功，無疑都是為北韓得到花錢買不到的公關宣傳。

美國喬治城大學和平安全研究中心（Center for Peace and Security Studies）副主任麥克斯威爾（David Maxwell）就對此表示：「這非常聰明。如果不是金正恩和北韓，你甚至不得不佩服他們的舉動。這很了不起」，更說這是北韓不花一分錢，就能得到承認、合法性與資源，金正恩這招實在是太高明了。

(中時電子報)