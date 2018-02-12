因花蓮地震 陳菊延後巡視春節民生物資供應情形

2018年02月12日 12:15 中時 李義

市長陳菊巡訪農漁市場，攤商索賀年紅包，博個好采頭。（李義攝）

高雄市長陳菊往年都在春節前一周巡視民生物資供應，今年因花蓮地震影響而延後至12日才成行。她向農漁市場工作人員提早拜年外，也呼籲市民可以安心選購。

陳菊在花蓮地震第一時間就率先捐出一個月薪資，並指派消防局特搜隊前往救援，每天接收救援進度訊息。

過去高雄氣爆，高雄獲得社會各界關懷，對花蓮地震災情，陳菊感同身受，抱著回饋心情捐款，盼能發揮拋引玉效果，喚起社會持續關注災情幫助災民。未來，高雄市仍會全力支持花蓮的災後重建工作。

新聞局說，直到搜救行動告一段落，陳菊才巡視年貨市場，確定供貨無虞，價格穩定。

陳菊清晨5點起先後巡訪鳳山果菜場及前鎮漁市場，受到攤商熱烈歡迎，搶著索討市長紅包，為新年博個好采頭。

農業局表示，春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果750公噸、蔬菜1470公噸；鳳山果菜市場可供應青果839公噸、蔬菜488公噸；高雄花卉可供應花卉17900件、約35萬9千把；高雄肉品批發市場毛豬可供應4130頭。

海洋局指出，春節前一周的每日交易量約60公噸，漁產品消費量較平日約增加1/3，以目前市場供需量及庫存魚貨量衡量，春節期間所需魚產供應量相當充裕，除少數應節之高價魚類或產量減少之水產品的價格有較大漲幅外，多數魚貨價格大致平穩。

(中時)