台中食安管理運用資訊科技 年節稽查不合格率創新低

2018年02月12日 12:22 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府去年12月開始啟動全市年節食品稽查，從源頭端、物流端、販售端及餐飲業加強稽查及抽驗，第一階段抽驗結果不合格率降到0.4%的新低，市府今年起也成立食品藥物安全處，並導入數位治理、建置整合各食安資訊平台，藉著各項資料庫整合運用於食安風險分析及建立高效稽查、抽驗等管理模式，以智慧方式強化食安管理。

衛生局長呂宗學12日於市政會議進行「新年新處展新局 智慧管理護食安」專案報告，說明運用數據分析、智慧管理食安，使違規率高的業者或未曾被稽查過的商家都能被抽查檢驗

，並由食安處建立GIS決策系統整合各項資料庫，讓勤務執行更具效益。

呂宗學表示，過去承辦人至少須查詢3個資訊系統，初步瞭解業者的基本資料及產品、原料資訊，才能進一步評估風險性，在派案給稽查員時，相關資訊過於分散，對於稽查任務的幫忙有限；到達現場後，稽查資料又以紙本紀錄，無法即時回報現場狀態，而後續又需以人工方式將資料輸入食藥署的資訊系統，諸類作為缺乏效率。

目前食安處正建置「大數據地理資訊(GIS)決策系統」及「新版稽查派案系統」，「大數據地理資訊(GIS)決策系統」可整合各項資料庫資料，掌握各重點食品行業的業者基本資料，特別是未登記的業者，結合過去的稽查、抽驗等大數據資料，以視覺化方式呈現，進一步用於食安風險分析及高效的稽查、抽驗等管理模式建立，具體將業者分級，精準分層抽樣，把稽查、檢驗能量集中投注在高風險業者。

而「新版稽查派案系統」，將「平板電腦」運用在現場稽查與資訊回報，讓稽查員使用平板電腦進行稽查資料輸入，現場即時記錄、上傳資料，有效降低流程重複作業情形，亦可改善派案溝通落差及紙本紀錄缺點，靈活人力運用提升食安管理效率。

副市長林陵三表示，食安檢查運用智慧方式管理，不僅重要且值得肯定，讓民眾能夠安心過好年；年節期間市府啟動專案，從源頭、物流、販售及餐飲加強稽查及抽驗，若發現食品、添加物、環境不符衛生規範者，除當場輔導改善後續也應持續追蹤，全面把關食安。

呂宗學也提醒，年節將近，民眾除享受眼前的美食外，亦要注意均衡飲食，把握3少2多、3蔬2果原則，少攝取高鹽、高油脂、高度加工食品，多攝取蔬果、高纖食品，維持規律運動，讓農曆佳節吃得健康又衛生。

(中時)