花蓮震災陸捐近億 國台辦：感謝台灣對大陸遊客的搜救與協助

2018年02月12日 12:20 中時 楊家鑫 、旺報 徐維遠 、旺報

花蓮震災今天(12日)中午舉行聯合公祭，大陸國台辦發言人安鋒山表示，此次震災中共有9名大陸遊客不幸遇難、6名大陸遊客受傷。「台灣有關方面、花蓮縣政府和救援人員全力開展搜救，對受傷大陸遊客和遇難者家屬給予關照和協助，我們對此表示感謝，並希望遇難遊客的善後事宜得到妥善處理。」

大陸國台辦發言人安峰山12日表示，花蓮強震以來，大陸有關方面和社會各界高度關切。國台辦、海協會中國紅十字總會、中國地震協會等有關方面和北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區等地方第一時間以不同方式向災區同胞表達慰問，對兩岸遇難同胞表示哀悼。

安峰山指出，國台辦與台灣有關方面及花蓮縣保持密切聯繫溝通，及時瞭解救災進展情況，協調有關方面做好隨時赴台救援和提供救助設備的準備。大陸有關方面、地方和台資企業踴躍捐款捐物，支援災區同胞早日渡過難關、重建家園。據不完全統計，已捐助合計2087.5萬元人民幣（約合9800萬新台幣）。

安峰山表示，此次震災中共有9名大陸遊客不幸遇難、6名大陸遊客受傷。國台辦、海協會高度重視會同公安部、國家旅遊局和有關省市迅速啟動應急機制，迅速核實遇難和受傷人員資訊，緊急開通「綠色通道」，為傷亡者家屬及證件遺失人員加急辦理入出境證件，全力協助遇難遊客家屬赴台處理善後。海峽兩岸旅遊交流協會和北京市台辦還派出工作組陪同家屬赴台，協助處理善後事宜。

安峰山最後表示，台灣有關方面、花蓮縣政府和救援人員全力開展搜救，對受傷大陸遊客和遇難者家屬給予關照和協助，我們對此表示感謝，並希望遇難遊客的善後事宜得到妥善處理。

(中時)