2018年02月13日 08:30 中時電子報 尉遲佩玉 、 李函縈 、中天新聞／ 胡志成 、 翁啟斌 、中天新聞／

《人體實驗室》手腳冷吱吱 簡文仁：6個動作暖全身

冬天很多人都會手腳冰冷，物理治療師提供六招簡單的動作，不僅可以讓手腳不發冷，而且全身都會暖呼呼；不限時間、不限地點、不用道具，只要空閒時做個5分鐘就有效果。

國泰醫院物理治療師簡文仁表示，全身的運動最好，因為可以促進血液循環，簡文仁提供了下列6大動作，強調「543原則」，每天只要花5分鐘，做到4個動作，沒衫(3)也不會冷。

1.划手臂、擴胸：可以利用看電視時划手臂，做擴胸運動，可以動到胸部及手部肌肉。

2.雙手搓腰、搓屁股：利用雙手摩擦生熱。

3.拍大腿：如果冷得太厲害，拍腿不夠的話，還可以進一步抖抖跳跳。

4.雙腳互搓：坐在床上時雙腳可以互搓、摩擦生熱，這也算一個運動，因為腳是離心臟最遠的地方，尤其有糖尿病或心血管疾病的人特別需要。

5.柏格式運動(手)：手舉高，握拳再放開，目的是讓血管擴充、收縮，促進循環。

6.柏格式運動(腳)：躺下時，腳抬高可以讓血液回流，腳板上下動一動，再將腳放下充血。

簡文仁說，做全身性的運動，當肌肉收縮、放鬆，血液循環就會比較好，熱血貫穿到全身 ，當然就會溫暖起來，平常養成規律運動的習慣，血液循環好、血管健康，身體就跟著健康。

(中時電子報)