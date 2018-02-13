《時來運轉》眉角 – 林博泰：NBA全明星賽新制 擦出運彩「大」火花？!

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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、林博泰／台灣運彩總經理
影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：NBA全明星賽新制 擦出運彩「大」火花？!

一年一度熱鬧非凡的NBA全明星賽即將在農曆春節大年初四(2/19)熱鬧開打，喜歡籃球的朋友們，可以好好把握這個佳節良機，欣賞並投注這場星光閃閃的賽事。

NBA全明星賽的「先發球員」名單以往都是由觀眾(佔50﹪)、媒體(佔25﹪)及球員(佔25﹪)投票選出後，由東區明星對戰西區明星，本屆2018則是打破以往慣例，先票選出先發球員後，由東、西區得票最高者分別擔任2隊的隊長，再由2隊隊長從已票選出來的其他8位「先發球員」中，依序(得票高者優先)交互逐一挑選其隊伍所需之先發球員，由於挑選準則沒有硬性規定限東區或西區，讓同隊球員的組成有了更大的彈性及可看性。

2018 NBA全明星賽陣容。(圖/台灣運彩提供)

今年全明星賽2隊隊長分別由票選最高的雷霸龍 詹姆士及史蒂芬 柯瑞擔任，詹姆士挑選的其他4位先發分別為迪馬可仕 考辛思、安東尼 戴維斯、凱文 杜蘭特及凱瑞 厄文，柯瑞則是挑了揚尼斯 安提托康波、狄馬 迪羅薩、喬耶 艾比德及詹姆士 哈登。

2008-2017 NBA全明星賽比賽結果統計。(圖/台灣運彩提供)

NBA全明星賽近10年來(2008-2017) 的比賽結果，兩隊總得分有越來越大的趨勢，從2008年的262分，逐年攀升到2017的374分，大幅增加了43﹪，儘管近4年(2014-2017)台灣運彩開出的大小值295.5分、299.5分、321.5分及353.5分，均已逐年加大，但比賽結果都還是比這個開出的大小值還要大，今年2隊先發球員在這個新的產生機制下，總得分究竟會是擦出更「大」火花或是往「小」分收斂，大家不妨可以買張運彩猜猜看，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

(中時電子報)

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