亞洲人較聰明？ 台灣智商平均104全球第三

2018年02月13日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

亞洲人真的都比較聰明？或許這不再是個「迷思」，美國媒體最近透過各種數據，統計出全球10大「最聰明國家」，沒想到前4名都被亞洲國家拿下，台灣更是以平均智商104，奪下第3名。

到底哪個國家的人最聰明呢？據三立新聞網報導指出，目前已經有數據顯示，絕對不會是吹噓自己智商相當高的美國總統川普，最新的全球各國IQ排行研究顯示美國連前10名都擠不上，相較之下台灣則比去年還進步一名，首度進入前三名，在2015年，台灣學生的數學、科學與文學表現，都相當亮眼，僅落後新加坡，且臺灣大學的錄取率在2006年更是超過90%，在亞洲居冠，就連外媒也盛讚台灣教育表現亮眼，在職場上外語能力相當優秀。

南韓的嚴格教育更是從幼稚園就開始。(圖/shutterstock，示意圖)

據排行榜顯示，前4名都是由亞洲國家奪下，新加坡位居第4，日本拿下第2名，冠軍則是由競爭相當激烈的南韓奪下，主要是因為南韓的嚴格教育出了名，不管是在學校的競爭，甚至到職場的競爭都相當激烈，在南韓更是「學歷至上」主義，許多學生們從小就要學習各式各樣的才藝，上了國、高中更是嚴重，每天睡覺時間都不到3小時。

其實IQ除了遺傳外，環境因素影響更大，不過因各國教育體制與測量智商的方式都不相同，因此所謂的「最聰明」也很難量化，不過這項調查也能顯示出來亞洲人的教育的確是較容易教出「高智商孩子」。

(中時電子報)