曹雅雯過年搖身一變成小廚娘　許志豪自曝愛當散財童子

曹雅雯。（圖／八大提供）

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（圖／八大提供）
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由曹雅雯、許志豪主持的八大《最好聽的歌》日前錄製過年特輯，邀請歌壇前輩劉福助以及吳淑敏、羅平、楊東霖等人同台飆歌迎新春，還攜手演出闔家團圓的歌中劇；曹雅雯劇中飾演負責採買年貨、準備年菜的待嫁女兒，可她私下還真有一手好廚藝。她透露，以前還住在家裡的時候，晚餐都是出自她的手中，「我會做的菜非常多，像糖醋魚、梅干扣肉、人蔘雞等，這些都難不倒我！」

她也提到很喜歡返鄉過年時，和家人一起到奶奶家的菜園採蔬菜、料理年夜飯的時光。她說：「我做任何料理，我爸都會吃光，然後就會看到他很撐的樣子。」言談間流露出父女情深。另外，曹雅雯也難忘某年吃團圓飯時，應親友之邀一展歌喉，「突然發現有很多不認識的人在場，後來才知道是奶奶住在隔壁村莊的朋友也來了！」沒想到全家團聚的溫馨時刻，最後竟然變成小型的個人演唱會。

許志豪則自嘲是家族裡的「散財童子」，「從小到大，我絕對會是手氣最差的一個，所以親朋好友都非常喜歡我，特別愛跟我玩撿紅點。」正面思考的他笑說已經看開了，「平常我就努力賺錢，過年我就努力把錢輸給爸媽和家人，這也是一種幸福。」

由於近2個月都在趕錄節目和尾牙演出，許志豪很難陪伴家人，他透露今年過年已無安排任何演出；除了好好陪伴爸媽過年，也會讓自己放鬆一下。節目2月15日除夕晚間7點半八大第1台播出。

(中時)

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