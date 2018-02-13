紀露霞《迎新春》最愛老公、子孫陪　高慧君拼當白富美走高顏質人生

林俊逸（左起）、江靖波、高慧君、卓義峰。（圖／公視提供）

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（圖／公視提供）
林俊逸（左）、紀露霞。（圖／公視提供）

公視將推出大型音樂節目《春暖花開迎新春》，由江靖波指揮領導的「樂興之時」管絃樂團，加上韓賢光的樂團來場流行、古典跨界的合作。節目由林俊逸主持，並由國寶級歌后紀露霞與高慧君、卓義峰、朱俐靜、關詩敏演唱，紀露霞說，這輩子最幸福的時間是老公相伴，過年堅持傳統，子孫會拜年領紅包。

紀露霞還透露，老公就是一片天。因為當空軍軍官的老公一句「怕我出醜」，她決定離開歌壇；直到民國74年隨老公從台中調回台北工作，才再度踏入歌壇。每年過年，紀露霞總與3位媳婦一起做團圓飯，她更堅持老公的傳統，兒子站一排跟她拜年給她紅包，她再包紅包給所有人。她的新年心願數十年不變，期祝「國泰民安風調雨順」、「闔家平安」。

而高慧君更大秀半年內減15公斤的好身材，她以「認真」自許，並許願今年能與張學友再度同台，演唱19年前2人合唱的〈你最珍貴〉。去年對高慧君來說，是失去的一年，最珍愛的父親不幸病逝，她也決心改變一切，拋開20年的種種。認真、歸零，更勇於擁抱「高顏值時代」。

她不僅戒酒，更進行半生酮飲食，晚上禁食澱粉，6點前就吃晚餐，再以快走來消耗熱量，打造完美身型。連曾同台演出全民劇團《情人哏裡出西施》的林俊逸，看到半年不見的高慧君，都忍不住豎起姆指大讚：「美！」不忘偷爆料：「去年穿戲服時，戲服真的快繃開了。」

高慧君很感謝有楊丞琳、卓文萱與許瑋甯三位妹妹，楊丞琳打造她的外型，卓文萱照顧她的心情，許瑋甯撫慰她的靈魂，走入嶄新人生。節目16日晚間9點播出。

(中時)

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