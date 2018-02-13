安倍夏美論「早安」：良性競爭 挑戰極限 永保笑容

2018年02月13日 04:01 時報周刊 溫博鈞

著長裙的原始成員5人與現任成員同慶20周年聚集合唱。（取材自官方Youtube）

早安20周年紀念專輯中無論歌詞、歌曲、創作人等處處充滿驚喜。（豐華唱片提供）

藝人安倍夏美是女團「早安少女組。」的原始成員，並擔任中心台柱多年，可說是該團的「門面」。在該團慶祝今年出道20周年推出的紀念迷你專輯中的訪談，她說：「要用一句話來形容20周年應該就是『好厲害』吧！」難掩心中的喜悅與驕傲。

安倍夏美還用「有一種奇蹟的感覺」表達此時的心境，並說：「能迎接20周年應該沒有人想到會有這一天吧，不只成員本身也是，連當時的工作人員、相關人員大家應該都沒想到會有這一天的到來。」

被問團體為什麼能持續20年？身為大前輩的她說：「是因為早安一路走來，沒有失去風格，尤其是歌唱和舞蹈一直不斷想達到極限，這份意識一直保持著。」她認為除了早安之外，日本還有很多很多的偶像團體，早安因為很重視演出品質而努力過來，所以歌迷也才會一路跟著走來。

提到成員數度的離隊與加入，安倍夏美説：「有時我們當事者真的是覺得『到底接下來又要搞什麼啊』，每當成員想一起努力下去的時候，卻總又會發生些什麼，然後一直這樣反覆著。」意指每當成員們調整好心情時想開始加油時，總又突然加入新成員或發生誰要離開等種種狀況。

但安倍夏美非常清楚，這些狀況其實是製作人淳君與當時的工作人員的計畫，藉由戲劇性的變化，讓成員之間產生競爭心，對團體來說是加分效果，所以安倍也說：「我們因此不能掉以輕心，這樣才會有敵手較勁的意識，團體才會向上。」

她分享她的「偶像論」：「不管發生什麼事都能用積極戰勝，帶著積極的心情，越過重重高山關卡，能夠這樣在歌迷面前展現笑容。笑容是絕對不能忘記的，正因為我們是偶像。」

對她而言何謂「早安少女組。」？她說：「我的青春都是在早安中度過的。有很多相遇，也有很多分離，是個讓我成長的地方；有很多眼淚，也有很多歡笑，是讓我學習到很多經驗的地方。」

(時報周刊)