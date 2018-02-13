小鐘飛澳洲不給睡就森77　「老大哥」搭帳棚給大夥躲雨等煙火

2018年02月13日 06:19 中時 高薔

小鐘與鮪魚拿著台灣名產與外國遊客分享。（圖／三立提供）

三立《愛玩客》主持人小鐘及徐瑋吟（鮪魚）日前遠征澳洲，在雪梨歌劇院前搶先全世界目睹2018年第一場跨年煙火。但是兩人此行經歷一連串關卡，一系列艱苦的考驗讓兩人備嘗艱辛。當天為搶到最佳觀賞位置，小鐘與鮪魚清晨4點起床、5點出門，才剛睡著沒多久就被鮪魚叫起床的小鐘，大發起床氣翻臉抱怨：「到底要不要讓人睡啊？每天都只睡2、3小時，人生到底有這麼難嗎？」

由於澳洲跨年煙火現場採取現場排隊制，為了這趟煙火之旅，他們天剛亮就趕往歌劇院前廣場，排滿就無法進場；因此一行人就在現場等待超過18小時，一到晚上8點開放入場，一過安檢，所有人都向前狂奔就為了佔到視野最好的位置。小鐘此時雖然還在「起床氣」，但他不忘發揮「老大哥」精神，為大伙準備帳篷方便休息，沒想到帳篷才剛搭好，廣場上居然開始下起傾盆大雨，眾人只好在大雨中一邊搶救器材、拍攝道具跟野餐墊、一邊躲雨繼續苦苦等待。

2人在雪梨也受到台灣觀眾熱情歡迎，在等待煙火的同時，被周遭台灣民眾用零食、餅乾餵飽，小鐘與鮪魚也不甘示弱，發揮台灣人熱情精神，用金元寶造型的糖果、鳳梨酥進行國民外交，獲得現場許多人外國朋友的關注。

雖然等待入夜煙火施放等了將近一整天，最後終於親眼見到超過十萬發的華麗煙火在雪梨歌劇院和雪梨大橋熱烈綻放，小鐘說：「心情真的非常亢奮，不論再累見到煙火都會忘記！」

(中時)