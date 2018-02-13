小鐘飛澳洲不給睡就森77　「老大哥」搭帳棚給大夥躲雨等煙火

小鐘（下）與鮪魚看到2018第一場煙火相當開心。（圖／三立提供）

友善列印
中時
小鐘與鮪魚拿著台灣名產與外國遊客分享。（圖／三立提供）

三立《愛玩客》主持人小鐘及徐瑋吟（鮪魚）日前遠征澳洲，在雪梨歌劇院前搶先全世界目睹2018年第一場跨年煙火。但是兩人此行經歷一連串關卡，一系列艱苦的考驗讓兩人備嘗艱辛。當天為搶到最佳觀賞位置，小鐘與鮪魚清晨4點起床、5點出門，才剛睡著沒多久就被鮪魚叫起床的小鐘，大發起床氣翻臉抱怨：「到底要不要讓人睡啊？每天都只睡2、3小時，人生到底有這麼難嗎？」

由於澳洲跨年煙火現場採取現場排隊制，為了這趟煙火之旅，他們天剛亮就趕往歌劇院前廣場，排滿就無法進場；因此一行人就在現場等待超過18小時，一到晚上8點開放入場，一過安檢，所有人都向前狂奔就為了佔到視野最好的位置。小鐘此時雖然還在「起床氣」，但他不忘發揮「老大哥」精神，為大伙準備帳篷方便休息，沒想到帳篷才剛搭好，廣場上居然開始下起傾盆大雨，眾人只好在大雨中一邊搶救器材、拍攝道具跟野餐墊、一邊躲雨繼續苦苦等待。

2人在雪梨也受到台灣觀眾熱情歡迎，在等待煙火的同時，被周遭台灣民眾用零食、餅乾餵飽，小鐘與鮪魚也不甘示弱，發揮台灣人熱情精神，用金元寶造型的糖果、鳳梨酥進行國民外交，獲得現場許多人外國朋友的關注。

雖然等待入夜煙火施放等了將近一整天，最後終於親眼見到超過十萬發的華麗煙火在雪梨歌劇院和雪梨大橋熱烈綻放，小鐘說：「心情真的非常亢奮，不論再累見到煙火都會忘記！」

(中時)

安倍夏美論「早安」：良性競爭 … 安室巡演商品曝光 介紹者竟是69…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。