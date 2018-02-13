安室巡演商品曝光 介紹者竟是69歲的他

2018年02月13日 06:19 時報周刊 溫博鈞

電視購物名人高田社長介紹安室巡演商品，令人大呼意外。（取材自網路）

安室巡演紀念商品項目多樣。（取材自網路）

台灣場的刺繡貼章顏色鮮艷，設計討喜。（取材自網路）

日本歌壇天后安室奈美惠將於5月19、20兩日在台北舉行最後一次的演唱會，12日主辦單位宣布了各區座位的價錢以及購票時間，票價最高的為1樓特區的5800元，最低的為3樓座位區的800元，將在2月28日上午11點開賣，消息一出立即在網路上造成熱烈討論。

而當天深夜，網上出現一段介紹安室巡演各種紀念商品的影片，走出來的主持人竟然是著名的日本電視購物企業「Japanet Takata」以高亢聲音叫賣聞名的高田明社長。平常絕不會與安室聯想在一起的電視購物名人竟然產生了合作關係，讓日本網友們直呼意外。

高田社長自己也很清楚這一點，於是一開始馬上說明，這次他來介紹紀念商品的販賣是安室方面向他提出的邀請，高田社長也說對於安室這樣一位優秀的歌手，希望自己也能貢獻一些什麼，請大家諒能理解。

69歲的高田社長過去可說是叱吒電視購物業界的超級巨星，在日本無人不曉；本人已於兩年前退休，但這次為了安室的商品介紹再度復出露臉，並於該購物台的兩位主持人一同介紹各種商品，介紹方式完全是濃厚的電視購物節奏與口吻，令觀眾們感到衝突而新鮮，日本各網路媒體也立即發出即時新聞報導此事。

而在十幾項商品中較高額的是頸部有絨毛設計的大衣，要價7000日圓（約1885台幣）、而較便宜的像是並有安室照片的塑膠提袋500日圓（約135台幣）、值得一提的是刺繡貼章依照各個演唱場地而做出不同設計，當中台灣場的設計為粉紅底配上藍綠三顆鑽石，勾起粉絲回憶，同樣要價500日圓。

台灣網友們也迅速得知了這個消息，並大嘆「錢包要大失血了」，搶票的日子也將近，安室最後也預期是最盛大的熱潮顯然已提早點燃。

(時報周刊)