2018年02月13日 06:41 中時電子報 陳舒秦

你相信地球暖化嗎?一項研究最新指出,海平面上升的速度正在加快當中,到了本世紀末約2100年,海平面可能上升65公分,到時沿岸城市可能被會被淹沒。

美國《國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)最新報告指出,海平面上升速度加快的原因,來自於格林蘭和南極的冰層加速融化,過去海平面每年約上升0.3公分,但到了本世紀末(2100年)之前,可能將達到每年1公分,預估海平面在本世紀末時上升超過65公分,比原先預估的大約多30公分。

研究報告作者奈倫(Steve Nerem)更強調,這份報告項根據長達25年的衛星資料之上,是最保守的估計。

(中時電子報)