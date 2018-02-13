春節華山看展詼諧看人生！卡通頻道期間限定店賣萌趣

2018年02月13日 07:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過幾天就是農曆春節了，今年春節有六天假期，據氣象預報，從除夕到初四都是好天氣！趕快相揪好友來華山文創園區一遊！由台灣插畫界F4攜手合作《做你的白日夢! 圖文特展》，用幽默詼諧的展示手法，翻轉厭世負能量，滿載爆棚的正能量！另有卡通頻道旗下的限定店，《探險活寶》、《飛天小女警》及《熊熊遇見你》化身為3D模型、還有美味料理。新春華山看展品卡通，打卡、拍照有吃又有玩。

國王馬克統領天下，快點成為馬克王的子民！（主辦單位提供）

●社群插畫F4首度聯展 <白日夢特展>華山歡樂登場

台灣插畫界F4：我是馬克x大陰盜百貨x 鬼門圖文x Dorothy，首度跨界攜手合作《做你的白日夢! 圖文特展》，用幽默詼諧的展示手法，翻轉厭世負能量，滿載爆棚的正能量！

鬼門圖文創作者與筆下人物鬼門阿嬤邀請大家一起shake your body。（主辦單位提供）

擁有三百萬粉絲大軍的四位插畫師首度聯展！主辦單位閣林文創李玉佩總經理表示：「白日夢的力量不容小覷！人類許多偉大的發明源自於白日夢的想法，期望展覽藉由幽默趣味的表現方式，激發大家的創意，並提醒台灣人不要忘記初衷，勇敢做夢。」

伸出你的指頭，化身DJ進行混音，讓全場都聽見你的音樂吧！（主辦單位提供）

特展以主題「白日夢」為概念，耗時數月策畫，重金開發特展APP，全新主題結合AR互動內容，讓虛擬的圖文幻化眼前，讓奇異的夢想成真，帶給觀眾全新的看展體驗！在《白日夢特展》裡，你能跟著「我是馬克」翱翔全世界，想像成為富豪沉浸在金錢雨林中的感受，體驗大明星自信走在紅毯的快感。

樹屋裡的是全台首間「熊熊咖啡屋」，以熊熊遇見你三位角色為造型的甜點超可愛。（主辦單位提供）

●「熊熊遇見你」等三大人氣卡通陪你過好年

此外，卡通頻道期間限定店賀年也在華山文創園區迎新春，春節期間照常營運（除夕除外），喜愛卡通頻道旗下的《探險活寶》、《飛天小女警》及《熊熊遇見你》的你，春節期間歡迎來華山走春，超多新品等你來挖寶！「熊系」新品新上架，時尚百搭的熊熊帽T、大學長T；可愛又有型的棒球帽等。

粉絲詢問度破錶的超可愛熊熊帽T。（主辦單位提供）

而快閃店內全台首間的 「熊熊咖啡屋」也同步推出新春促銷優惠，凡購買熊熊造型紀念杯，即可以銅板價50元加購熊熊點心（四款任選）！今年走春好去處就在台北華山，最繽紛商品及甜點都在卡通頻道期間限定店，讓你好吃、好拍、超好買！

熊熊遇見你三位角色的絨毛玩偶，限量上架。（主辦單位提供）

熱銷到斷貨的「熊熊造型紀念杯」，現第二款限定造型已推出，新春期間凡購買「熊熊造型紀念杯」，即可以銅板價50元加購療癒甜點，共有四款點心任你組合加購，包含熊熊馬卡龍、肉桂捲、瑪德蓮及爆米花。農曆新年間要讓熊粉們呷甜甜、過好年！

熊熊造型紀念杯Part 2新上架。（主辦單位提供）

除了造型杯外，熊熊咖啡屋的「巨大樹屋」也是吸睛打卡熱點，樹屋內以熊熊遇見你三位角色所製作的造型甜點：《熊熊漂浮棉花糖咖啡》、《熊熊飲料杯套》、《熊熊洋菓子》等，萌度爆表！ 快閃店除了有超萌的咖啡甜點外，農曆年間更推出一系列「熊系」暖心新品，熊熊遇見你的可愛玩偶、潮流帽T、大學長T、熊熊棒球帽、熊熊抱枕、熊熊捲毯等，除此之外，快閃店內更設有大型公仔、三大卡通情境主題拍照區，宛若處在卡通世界，絕對讓你拍照打卡到手軟！

Dorothy圖文創作者與筆下角色邀請大家來場心靈之旅。（主辦單位提供）

「做你的白日夢! 圖文特展」我是馬克ｘ大陰盜百貨ｘ鬼門圖文ｘDorothy

日期：：2017/12/23(六)~2018/03/04(日)

時間：週一至週日 10:00-18:00 （17:30 停止售票及入場，除夕休館）

地點：華山 1914 文化創意產業園區-中四Ａ館

「熊熊咖啡屋」有各式卡通人物背版，拍照打卡都可愛。

【CN POP UP STORE卡通頻道期間限定店】

期間：2017年11月24日至2018年3月4日

時間：週一至週日 11:00-19:00 免費入場（除夕店休）

地點：華山1914文創園區 中7A館（台北市中正區八德路一段1號）

(中時電子報)