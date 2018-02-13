2月13日三大報頭版要聞

2018年02月13日 07:34 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.花蓮大地震導致多棟建築物傾斜或倒塌，各界紛紛伸出援手，協助花蓮當地的災民重建，其中有不少感人故事。台北市大同國小就有一對姊妹捐出了自己的獎學金1000元，希望能拋磚引玉，讓大家一起幫助花蓮的災民，令人感動。

.高雄地檢署偵辦慶富造船獵雷艦案12日偵結，依違反《銀行法》等罪嫌，起訴董事長陳慶男、董娘陳盧昭霞、次子副董陳偉志及執行長簡良鑑、顧問李維峰等5人，認定共向銀行詐得美金2.02億元，對陳等人具體求刑30年至20年，併科罰金台幣10億至6億元。藍委呂玉玲質疑，檢舉錄音曝光，總統府配合圓謊，以「查無不法」結案，顯示「民進黨已重新定義弊案的意義」。

.在中台灣擁有執政優勢的民進黨，這次在縣市長選舉卻未能占盡便宜，無論是台中市長林佳龍，還是彰化縣長魏明谷，民調領先對手幅度都不到6個百分點，顯示中央執政績效不被肯定，負面衝擊已外溢到地方選情。

.集資買彩券，切記確保集資證據效力，否則恐將繳交高額贈與稅。據瞭解，台中市霧峰區「金錢櫃彩券行」開出史上最高額頭彩獎金，一注獨得30.03億元，是由4名在民營企業任職上班族集資所中，但因未能提供有力集資證明，須繳交1.58億贈與稅，總計繳交稅款近8億元。

◎旺報

.甫結束花蓮震災採訪的福建東南衛視知名主持人、駐台記者葉青林，近日號召駐台陸媒捐款15萬元（新台幣，下同）賑災。葉青林12日受訪表示，本次採訪讓他感受到兩岸同胞面對天災的溫度，當地民眾的溫暖、搜救隊員的認真、志工們的服務讓他難忘，無疑是媒體生涯中，最感動的採訪之一，「兩岸同胞血濃於水，不是政治口號」。

.花蓮6日深夜強震，此次震災中有9名大陸遊客不幸遇難，6名大陸遊客受傷。大陸國台辦發言人安峰山12日表示，陸方感謝台灣有關方面、花蓮縣政府與救援人員對受傷的大陸遊客和遇難者家屬給予關照和協助。此外，據初步統計，大陸各界捐款已達約新台幣9400萬元（人民幣2087.5萬元）。

.農曆春節前夕，《遠見雜誌》發表最新「2018台灣民心動向大調查」，在蔡英文總統執政即將屆滿650天前夕，「贊成台灣獨立」的比率創下調查以來的10年新低，而「贊成與大陸統一」的比率攀上10年新高。此外，有將近一半、高達47.5%的受訪者贊成「九二共識」。

.中國海鷹航空通用裝備有限責任公司官方微信9日發表題為〈天鷹傲長空，四載逐夢成〉的文章，指該公司「天鷹」系列無人機新型號首飛成功。這是一種採用飛翼布局的隱形無人機，也是中國公布的第4種在研的飛翼型隱形無人機。

◎工商時報

.近期全球股市在美股領跌下，出現一波劇烈震盪急回的弱勢行情，尤其美股還一度陷入修正，不過國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）認為，此波股災還不至於對全球經濟基本面造成衝擊，而且「跌得好，屬於良性修正。」

.金雞年台股大漲973點、漲幅10.3％，雙雙優於上一輪金雞年表現，收盤10,421點，寫下台股歷史唯二次在萬點之上的農曆封關紀錄，萬點以來長達186天，創史上最長，總市值達31.25兆元更是刷新歷史，包含成交值、企業獲利等再掀新頁，締造台股8大驚奇。

.受惠景氣穩健復甦與提前拉貨效應，上市櫃元月營收年增18.07％、衝上2.95兆元，創歷史同期新高，更一舉刷新歷史上第5高紀錄。展望後市，法人預期2月雖營收有過年因素干擾，但景氣面維持正向、基期相對較低，首季仍可望維持增長步調。

.中國大陸商務部昨（12）日公告，初裁認定對進口自台灣、韓國、美國的苯乙烯（SM）有傾銷之實，並自今（13）日起，對上述三地區苯乙烯廠商徵收5～10.7％不等的反傾銷保證金，台廠保證金稅率為5％，此舉料將對我國相關產業造成衝擊。

(中時電子報)