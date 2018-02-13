小英指示盤點國內建築 洪孟楷批跳針：兩年前也說過

2018年02月13日 08:01 中時電子報 謝雅柔

花蓮震災將進行災後重建，蔡英文總統昨指示軍方和衛福部等相關單位，全力協助花蓮縣政府辦理各項災民的照顧和災後復原，讓民眾生活早日回復正常，行政部門也應針對國內建築安全情況儘速進行全面盤點，並全速推動老舊住宅更新。對此，國民黨發言人洪孟楷直言，「一樣的話，兩年前也說過。蔡總統檢討也能跳針？」

針對花蓮震災的後續作為，蔡英文總統昨指示軍方和衛福部等相關單位全力協助，並要求行政團務必針對受災區基礎建設情況，包括水電瓦斯公路等，確保供應無虞及其安全，讓民眾生活能早日回復正常。由於台灣地震頻繁，蔡總統也指示行政團隊，針對國內建築安全情況進行全面盤點，老舊住宅更新也將全速推動。

對此，洪孟楷說兩年前的台南大地震，當時的總統當選人蔡英文也是說要「全國房屋總體檢」。洪說檢了兩年，到底有何成效？蔡總統難道連事故發生後的檢討也能無限跳針？

「本次的災難是否真的無法避免？」洪孟楷說兩年前的台南大地震，當時準總統蔡英文就曾說「許多老房屋，確實需總整理。」但是否因媒體不關注或地震過去了，所以對鏡頭前所做的承諾也就消失了。不然過去兩年，蔡英文政府到底對全國總檢討了哪些項目，而這次的花蓮地震倒塌的建築物，難道沒有任何一棟是有可能防範未然的嗎？

洪孟楷說不管是要建物總體檢、總檢察還是總盤點，真正落實才能防範下一次的天災發生，否則全台灣兩千三百萬人永遠只是在賭明天或意外何者會先來臨。「身為一國元首的總統，最不缺的就是事件發生後説好聽話，別連檢討也跳針」。

(中時電子報)