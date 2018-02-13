年後郵輪小旅行 鳳凰旅遊「佛心價」促銷

2018年02月13日 09:07 工商 姚舜

歌詩達「新浪漫號」船上休閒娛樂設施一應俱全。(圖／歌詩達郵輪)

標榜時尚輕奢品味的歌詩達「新浪漫號」，本月6日停靠香港時曾舉辦別生面的甲板時裝秀。(圖／歌詩達郵輪)

歌詩達郵輪「新泿漫號」上有全球唯一的海上明火窯烤pizza餐廳，旅客可以嘗到正宗的拿坡里披薩。(圖／姚舜攝)

「新浪漫號」船上並有牛排海鮮餐廳讓客人大快朵頤。(圖／姚舜攝)

台灣已躍為亞洲郵輪市場第二大客源國，吸引各國郵輪公司相繼投入台灣市場，今（2018）由台灣為母港出發的郵輪旅遊航程更 較往年多樣，除了4月起出發的「盛世公主號」遊輪以及7月中旬後出發的「太陽公主遊輪」之外，針對年後計畫一趟小旅行的旅客，鳳凰旅遊以「歌詩達­-新浪漫號」包裝設計推出了從基隆港出發前往日本5天的航程，只要1萬8165元起就能成行，親民價格被稱為「佛心來著」。

鳳凰旅遊副總林仟真表示，國人享受郵輪之旅的經驗愈來愈豐富，不少旅客一年中更會從參加2次以上鳳凰旅遊規畫設計的海上假期。林仟真表示，愈來愈多國人愛上郵輪旅遊，原因不只是從基隆港就能出發，可大幅省下搭機時間，一登船就開啟輕鬆度假模式，同時更可以省去每天換旅館的麻煩，故對年長旅客或是攜家帶眷的家庭客而言，郵輪旅遊也愈受歡迎。

鳳凰旅遊以「歌詩達­-新浪漫號」設計的基隆港出發航次有2/23日與3/3日出發的「沖繩、宮古島自主遊5天」，以及2/27日出發的「沖繩、石垣、宮古島自主遊5天」，客人除可享受海上期岸上觀光外，由於近期台幣升值，客人更可以盡興採購。

歌詩達郵輪不斷致力於引領郵輪旅遊產業的發展，將至臻純正的義大利文化帶往亞洲地區。隨著「海上義大利」的品牌理念不斷加深，歌詩達郵輪不僅在餐飲、娛樂、購物上盡情演繹義式文化風情，更進一步地將經典的義式時尚帶往亞洲。而5萬7000噸的歌詩達郵輪「新浪漫號」，是歌詩達郵輪船隊中極有風情的一艘郵輪，這艘郵輪以極具時尚設計的風格，顛覆性地重塑賓客們對於奢華的定義。

歌詩達郵輪「新浪漫號」的硬體設備或是裝潢設計，均承襲歌詩達一貫浪漫又奔放的義大利格調，更多了時尚奢華感，本（2）月6日該郵輪停靠香港時，更攜手知名時裝秀製作人兼模特兒Jessica Minh Anh，以風光旖旎的香港天際線為背景，在郵輪甲板上共同舉辦了一場精彩絕倫的高空時裝秀，將時尚元素和都市迷情完美糅合，充分展現精緻品味的價值，娛樂設施應有盡有，包含：表演廳、健身房、游泳池、水療池、SPA、娛樂場、免稅店等，也有專為小朋友規劃的思高兒童俱樂部，當然郵輪上的活動也絕對精采滿檔，讓每位旅客從早玩到晚。

「新浪漫號」的船上美食亦非常精彩，除了最受吃貨歡迎的吃到飽Buffet餐廳外，船上並有牛排海鮮餐廳、義大利餐廳，並有唯一明火窯烤的披薩餐廳。此外，船上還有麵吧（Noodle Bar)，消夜時段免費提供熱騰騰的麵食，非常貼心。

林仟真表示，鳳凰旅遊推出的「郵輪小旅行」，第三人如為13歲以下只要支付港務費3800元即可參加，因為價格超值，目前只剩下少數限量艙房還可享有優惠，有意參加的旅客如果手腳不夠快就要再等下次了。

(工商)