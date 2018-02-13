雪中看見木頭顏色！日型男藝術家來台秀「自然」

日本藝術家富井貴志作品。（小器藝廊提供）

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／整理報導

身為木工，我將所有心力投入製作，作品在我手中完成之後，卻並非真正的「完成」；到了欣賞它的人家裡，經過時間慢慢流逝，留下的使用痕跡，以及看不到的記憶，會賦予它延續的生命。完成，是一個延續性的進行式。—富井貴志

來自日本新潟縣的作家富井貴志。（小器藝廊提供）

來自日本新潟縣的作家富井貴志二月來台，在小器藝廊推出來台首展！富井貴志除了對木作有多年的創作經驗，對漆藝也有所鑽研。作品中，除了能富含深度的木刻技巧，與木紋的自然呈現外，還有為數不少的漆料創作，讓原木的棕色裡，多了自然漆料的繽紛別緻。

日本藝術家富井貴志作品。（小器藝廊提供）

高中時期在美國林業小鎮的異國生活，讓富井貴志對木頭這樣的可再生資源產生興趣，爾後從物理專業轉換方向，回到故鄉新潟，在自然地環抱下，朝著做著自己想做的木工前進。

富井貴志向台灣的朋友介紹更多木作器皿的魅力。（小器藝廊提供）

藉由這次個展的機會，富井貴志向台灣的朋友介紹更多木作器皿的魅力。從廚房道具的木砧板、到餐桌上能夠點綴大盤的豆皿系列等等，富井貴志善用不只一種木材，再與漆藝結合創作。木作器皿種類的廣度與製作的深度，透過富井貴志的作品，將能對木作的魅力有更加深刻的認識。

日本藝術家富井貴志作品。（小器藝廊提供）

木與漆，雖然是台灣文化中較少接觸到的器皿素材，二者皆是從大自然中的『樹』中取材，是自然的能量的長久延續，也是人們生活中最初始用的媒材。

日本藝術家富井貴志作品。（小器藝廊提供）

使用木頭製作的器皿，比起陶器或玻璃時更能夠感受到肌膚的溫度。寒冷的冬日，歡迎至小器藝廊欣賞木器展覽，感受來自大自然的禮讚。

富井貴志 個展。（小器藝廊提供）

富井貴志 個展

地點：小器藝廊（+g）

時間：即日起至 02/25（日）週一～週日：12：00～20：00

農曆新年02/15（四）～02/17（六）休館

(中時電子報)

富井貴志 個展

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