MLB》名人堂球星轟洋基總管：他是洋基之恥！

葛沙基沒被邀請當洋基春訓客座教練，不爽炮轟凱許曼。(美聯社)

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中時電子報

名人堂球星葛沙基(Rich Gossage)近年受邀任洋基春訓客座教練時，總愛亂放話評論球員，如去年就是李維拉(Mariano Rivera)受害，洋基或許是受夠了，今年沒再邀他，但這可讓葛沙基相當不爽，把矛頭對準洋基總管凱許曼(Brain Cashman)嗆說，「他是洋基之恥！」

66歲的葛沙基向來語出驚人，在春訓到洋基當客座教練時，時不時會對他在之後的球員們說個幾句。葛沙基前年批評包提斯塔(Jose Bautista)比賽打得很難看；他去年則是說，拿李維拉跟他相比根本是在侮辱他。他今年沒被洋基邀請去春訓當教練，但洋基沒解釋原因。

據《紐約每日報》報導，葛沙基沒被邀請，相當不爽的批評凱許曼，「已故前洋基老闆喬治史坦布瑞納(George Steinbrenner)如果還在，凱許曼10年前早就該走了。你們認為凱許曼在棒球界做得很好？他根本不相信教練。」

葛沙基過去三度奪救援王，1978年更獲選美聯最佳後援投手，這些都是在洋基達成的成就。忿忿不平的他，要大家去問問凱許曼為何沒邀他，「我沒接到任何一通電話，完全不尊重老球員，不尊重任何真的懂棒球的人，這也是為什麼我無法認同凱許曼。」

葛沙基直言，他不欣賞凱許曼，已經不是秘密，更說一旦人擁有權力，就會有這些事情發生，「凱許曼是個渾蛋。」葛沙基認為，過去被史坦布瑞納邀去春訓，是一種榮耀跟殊榮，「但現在每天看著凱許曼，我真的看不下去，他是洋基之恥。」

(中時電子報)

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