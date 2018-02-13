綠北市長若禮讓柯P 姚立明：保證議員掉6席

台北市長柯文哲，尋求年底選舉連任。（中時資料照）

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集團連線報導
／綜合報導

年底台北市長選舉，綠委姚文智表態參選，但民進黨是否和現任市長柯文哲合作，仍不明朗。國會觀察基金會董事長姚立明示警，若民進黨在北市長選舉不提自家人選，「議員保證掉個5席、6席都不只」。

姚文智秀出月初做的民調，指高達76.2%的綠選民，認為民進黨在北市應推自己參選人。姚立明昨在「新聞追追追」節目中表示，北市選情不是選舉輸贏問題，是民進黨在北市的元氣問題。

姚立明說，民進黨過去從來沒有像現在這樣，議員差點過半，「如果不提名(台北市長)，我保證他少掉個5席、6席都不只。」這是非常直接而立即的危險。

民進黨立委姚文智，已宣布參選台北市長。（中時資料照）

姚立明表示，鼓勵民進黨自提人選，是要維持北市基本人氣。他認為，民進黨在台北市有兩個威脅，一個是基層反彈，一個是第三勢力，兩個威脅壓下來，(議員)卻沒有自己的「母雞」，選戰會非常難打。

姚立明指出，民進黨好不容易讓北市這藍大於綠的地方，慢慢搞到一個規模，沒自提人選已是黨元氣、議員席次的大格局問題。

姚立明在2014年任柯文哲競選總部總幹事，大膽預測柯P將獲得80萬票，連柯本人都不信，最終柯得到近85萬票，當選台北市長。

(集團連線報導)

姚立明（圖）2014年任柯文哲競選總部總幹事。（中時資料照）

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