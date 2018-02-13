花蓮震災讓小英滿意度回春？孫大千：不是鴕鳥就是阿Q

蔡英文總統夜宿花蓮並探訪地震災民。(取自蔡英文臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

花蓮6日深夜發生規模6地震，造成4棟大樓傾斜倒塌及17死、282傷的慘劇。昨天一天之內，兩份民調出爐，一份指出，花蓮震災後，蔡英文總統的救災表現使她的滿意度由51.2％升高到73.5％，另一份則顯示，蔡的滿意度持續低迷，不滿意度來到60.3%的新高。針對這種矛盾的現象，前立委孫大千認為，不管是哪一份民調結果，如果可以讓藍綠陣營因此而振奮或是欣慰，只能說，這不是鴕鳥心態，就是阿Q精神！

6日午夜近12時，花蓮發生大地震，7日民進黨中執會臨時喊停，蔡英文主席以個人名義捐款一百萬元，全力協助花蓮重建家園。清晨7時許，蔡搭乘空軍一號專機赴花蓮縣了解災情，8日晚間二度勘災並且夜宿花蓮。

根據台灣世代基金會12日公布的民調，82.5％的民眾滿意政府的救災表現，對蔡總統的救災表現滿意度也有73.5％。然而同日公布的台灣競爭力論壇學會民調卻指出，總統蔡英文的滿意度持續低迷，不滿意度來到60.3%，創歷來民調新高。

孫大千今在臉書指出，不管藍綠陣營，都請先問一下自己幾個問題？第一，這段期間，我們究竟做了哪些事情，可以贏得民眾的肯定和掌聲？第二，這段期間，我們是否捅了不少樓子，讓民眾失望和忿怒？第三，當我們的對手犯錯，民眾就一定會把支持轉移過來嗎？第四，我們真的可以靠著「擺爛」或是「救災」，就「由黑翻紅，豬羊變色」嗎？

孫大千說，如果，在過去這段期間，藍綠兩黨都是一事無成，亳無建樹，反而犯錯連連，失分不斷。最後淪落到，「無法比好，只能比爛」，居然還能夠沾沾自喜，洋洋得意，這不僅是悲哀，更是恥辱！

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

綠北市長若禮讓柯P 姚立明：保證… 台獨政權拒斥大陸同胞情 黃智賢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。