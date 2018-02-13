花蓮震災讓小英滿意度回春？孫大千：不是鴕鳥就是阿Q

2018年02月13日 09:09 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

花蓮6日深夜發生規模6地震，造成4棟大樓傾斜倒塌及17死、282傷的慘劇。昨天一天之內，兩份民調出爐，一份指出，花蓮震災後，蔡英文總統的救災表現使她的滿意度由51.2％升高到73.5％，另一份則顯示，蔡的滿意度持續低迷，不滿意度來到60.3%的新高。針對這種矛盾的現象，前立委孫大千認為，不管是哪一份民調結果，如果可以讓藍綠陣營因此而振奮或是欣慰，只能說，這不是鴕鳥心態，就是阿Q精神！

6日午夜近12時，花蓮發生大地震，7日民進黨中執會臨時喊停，蔡英文主席以個人名義捐款一百萬元，全力協助花蓮重建家園。清晨7時許，蔡搭乘空軍一號專機赴花蓮縣了解災情，8日晚間二度勘災並且夜宿花蓮。

根據台灣世代基金會12日公布的民調，82.5％的民眾滿意政府的救災表現，對蔡總統的救災表現滿意度也有73.5％。然而同日公布的台灣競爭力論壇學會民調卻指出，總統蔡英文的滿意度持續低迷，不滿意度來到60.3%，創歷來民調新高。

孫大千今在臉書指出，不管藍綠陣營，都請先問一下自己幾個問題？第一，這段期間，我們究竟做了哪些事情，可以贏得民眾的肯定和掌聲？第二，這段期間，我們是否捅了不少樓子，讓民眾失望和忿怒？第三，當我們的對手犯錯，民眾就一定會把支持轉移過來嗎？第四，我們真的可以靠著「擺爛」或是「救災」，就「由黑翻紅，豬羊變色」嗎？

孫大千說，如果，在過去這段期間，藍綠兩黨都是一事無成，亳無建樹，反而犯錯連連，失分不斷。最後淪落到，「無法比好，只能比爛」，居然還能夠沾沾自喜，洋洋得意，這不僅是悲哀，更是恥辱！

(中時電子報)