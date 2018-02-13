MLB》續戰大聯盟？洛磯傳有興趣網羅鈴木一朗

2018年02月13日 09:07 中時電子報 蔡銘仁

44歲鈴木一朗的大聯盟之旅，有機會能延續下去了？日媒《每日新聞》報導，據傳洛磯現在考慮補進1名有實績、經驗豐富的第4號外野手，有考慮爭取一朗加盟，倘若真的成真，一朗將能展開他的第18個大聯盟球季，繼續改寫安打紀錄。

馬林魚未執行一朗的選擇權，讓他成為自由身，當時一朗的經紀人波格斯(John Boggs)透露有跟29隊接洽，不過也坦言機會難尋，如果一朗拿不到大聯盟約，回日職也是選項。一朗若決定回日職，他的前東家歐力士早就留了位子等他，中日龍似乎也想搶人。

大聯盟自由市場冷清，各球團簽球員不如過往積極，青木宣親選擇回日本，其中一個原因就是這個。儘管如歐力士總教練福良淳一，都看好一朗還能繼續打，但他去年成績下滑是不爭的事實，在在增加他找新東家的困難度，先前傳巨人跟教士想網羅，現在則是洛磯找上門。

一朗雖然不曾待過洛磯，不過他洛磯的庫爾斯球場(Coors Field)對他來說，可是意義非凡；他前年8月完成大聯盟生涯3000安里程碑的地點，就是在庫爾斯球場。一朗還沒找到新東家，近期都待在大阪的神戶市自主訓練，未來動向如何備受關注。

儘管日本媒體獲得消息，但美國資深記者羅森索(Ken Rosenthal)表示，消息指出洛磯現在暫無空間可以給一朗發揮。大聯盟日前預測洛磯開季25人名單，包括布萊克蒙(Charlie Blackmon)跟C.岡札勒斯(Carlos Gonzalez)，預計會帶5名外野手。

(中時電子報)