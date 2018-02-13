92歲富婆霸床近5年 北榮副院長用絕招成功勸退

92歲富婆霸住台北榮總近5年，院方宣稱病患2月11日已移住安養中心。（資料照片 陳君瑋攝）

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中時電子報
/綜合報導

(13:01 更新內文）是病人一皮天下無賴事，還是台北榮總長期包庇放任所造成？92歲富婆霸住北榮近5年，社會大眾看得瞠目結舌，竟有人將醫院當免費安養中心，強佔一位難求的病床。媒體爆料，這位病人年初突然繳了一筆744萬元病房費，但仍霸床不肯出院，又新增168萬元拒付，讓北榮非常頭痛，但在院方一連串溫情攻勢，終於在本月11日移住北榮轄下的安養中心，結束北榮霸床的日子。

北榮公關組長吳建立表示，該病患所以同意出院，全賴北榮長期溫情攻勢奏效。除了平日噓寒問暖的關懷，也費心安排她移住的安養環境，保證讓其住房跟北榮病房一模一樣，才逐漸取得張奶奶的信任。其中，副院長陳威明更發揮影響力。一年多來，陳威明與張奶奶建立良好關係，他甚至跟她打包票，「如果病房不一樣，妳可以打我。」有病患家屬形容，陳威明貴為名醫，但對病患很有一套，笑稱他是「阿嬤殺手」。

雖然外界對北榮任病患霸床事件，有頗多批評，但吳建立表示，北榮站在醫院管理的立場也不樂見此情況發生，強調這是一個特例，以後不可能再發生。他說，沒有子女在身旁照顧的老人，心中缺乏安全感，站在人道的立場，北榮才未採取激烈的手段逼退。

鏡週刊報導指出，該病患先生曾是老蔣護衛，在忠孝東路阿波羅大廈有房產，手頭並不缺錢。榮總曾要提告病患女兒棄養，驚動美國在台協會關切，據知，女兒早先已幫她支付744萬元病房費。

(中時電子報)

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