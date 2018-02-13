青壯年留意！34歲駕駛急性心肌梗塞

2018年02月13日 09:59 中時 林欣儀

青壯年也可能罹患急性心肌梗塞！台中市34歲蔡姓貨車駕駛，日前駕車行駛快速道路時，突感劇烈胸痛、呼吸急促，他緊急下交流道、到醫院急診，診斷發現2條冠狀動脈嚴重阻塞，所幸經緊急置放塗藥支架，救回一命。醫生強調，急性心肌梗塞發病率有年輕化趨勢，青壯年應留意。

亞大醫院心導管室主任黃國書指出，蔡男因工作需長時間來回奔馳高速公路，為了提神，他習慣每天至少抽2包菸，菸齡近10年，再加上患有高血壓，又自認年輕、覺得身體沒有不舒服，未依照醫囑按時服藥，日前超級寒流來襲時，竟發生急性心肌梗塞。

幸運的是，蔡男發病時正巧行經亞大醫院旁的快速道路，他說，當時雖感不適，但勉強控制住方向盤，立即到醫院急診。黃國書表示，蔡男的3條冠狀動脈有2條已嚴重狹窄，評估後建議置放支架，終於在鬼門關前搶回一命，他出院後必須戒菸且定期追蹤，目前心臟收縮功能與常人差不多。

黃國書指出，多數年輕人仗著身體不錯，容易忽略疾病早期症狀，反倒錯失治療良機，呼籲成人年、尤其有三高問題或長期抽菸者，若出現持續胸痛、胸悶或冒冷汗等症狀，應提高警覺，尤其最近天氣寒冷，血管容易收縮，使心肌梗塞風險提高。

亞大醫院強調，創院一年半已成功執行上千例心導管、心臟手術，其中約2成為急性心肌梗塞，其中65歲以下者約占半數、45歲以下族群更佔了當中的1成，顯示急性心肌梗塞不再是老年人專利。

(中時)