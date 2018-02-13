羅東轉運站 宜縣府不要BOT

羅東轉運站宜蘭縣政府不要BOT，將由縣府自辦，現臨時轉運站每年有600萬人次出入。（李忠一攝）

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每年有600萬人次出入的羅東臨時轉運站，租約明年底到期，宜蘭縣政府考量財政問題，原本計畫以BOT方式興建轉運站，但因興建期程難以掌握等因素，今天（13日）在縣務會議中代理縣長陳金德當場裁示，撤銷BOT案，改採縣府自辦。

位於羅東火車站後站的轉運站臨時站，2011年底正式啟用，提供12座月台、共計26條客運路線，是宜蘭縣溪南地區首要的交通疏運樞紐，臨時站租約明年底到期。

縣府原規畫以BOT辦理，但建設處指出，辦理3次公聽會聽取民眾意見，民眾質疑BOT公益性不足、有圖利財團的疑慮，也有興建期程未定等問題。建設處建議，考量興建期程可由縣府掌握，轉運站工程由縣府規畫，興建經費可向中央爭取。

羅東轉運站位於羅東鎮光榮路與公正東路口，距離火車站約300公尺，以地上4層、地下2層建置，初估約須5億元，其中可向中央爭取經費3.4億元、縣府自籌約1.6億元，另購地費7.82億元，合計約13億元。縣府估計，建設約須2至3年，臨時站合約會續約延長。

陳金德在縣務會議中當場裁示撤銷原來的BOT案，改採縣府來規畫、設計、興建。他表示，在財源上尤其是購地財源，由財政處等相關單位協助，讓購地貸款計畫順利獲得審查，後續建設處在轉運站規畫時，必須確實符合民眾的需求。

(中時)

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