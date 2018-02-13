震驚！鳳山逾5千坪青年夜市 驚傳3月底歇業

震驚！鳳山逾5千坪青年夜市，驚傳3月底歇業。（圖/翻攝自Google map）

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中時電子報

高雄夜市吹起寒風，最近再傳歷史悠久的鳳山青年夜市將在3月底歇業？突然說要熄燈消息在網路上傳開，讓許多網友感到震驚與惋惜。不過，也有民眾表示，該夜市沒有要收掉，是因為租約到期將搬遷到凱旋夜市。

青年夜市位於高雄市鳳山區博愛路、瑞興路一帶，佔地面積約5033坪，全盛時期攤位數近千攤，為高雄三大觀光夜市之一。青年夜市最早設在鳳山區青年路地下道旁，因租約問題曾遷移至鳳山商工附近，最終又再搬到現在為於的博愛路上。

近日，有網友在批踢踢上發文詢問，「聽店家說青年夜市將營業到3月就要結束了？」因無聽到夜市營運不佳的新聞，突然說要熄燈了滿震驚的，因此詢問眾網友是否知道該消息。

PO文一出，吸引許多人回覆，其中有網友表示，「不是聽說要關了，而是確定要換地方經營了！」，表示自己逛夜市時，被許多店家告知，「青年夜市只開到今年三月底，因租約到期而要移到凱旋夜市去了」。

青年夜市距離凱旋夜市約7公里，很多店家表示要移到那麼遠討生活，加上擔心客源，而感到頗無奈。其他網友也紛紛表示，「我之前聽說勞工夜市也要關了」、「別鬧了，青年夜市移到現址還叫青年，已經夠滑稽」、「移到凱旋等於結束營業了吧」、「之前那邊開夜市就倒了」、「難道是看準鐵路地下化，準備炒地皮炒房了？」、「水利會要把地收回去了」。

(中時電子報)

號稱全台最大的凱旋夜市，高雄大氣爆後遊客驟減，攤商紛紛出走，生意一片冷清。（資料照 王錦河攝）
其中有網友表示，「不是聽說要關了，而是確定要換地方經營了！」（圖/翻設自批踢踢）

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