嬌妻控8年無性生活是折磨 衛福部官員遭妻休掉

衛福部林姓官員遭妻指控，兩長達8年過著無性生活，二審高院逆轉判准兩人離婚。 (示意圖與本案無關／本報資料照翻攝自網路)

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中時電子報

衛福部一名林姓官員與妻結婚13年，至今膝下無兒女，其妻向法院訴請離婚控訴，結婚初期一年尚有一至二次性生活，後來8年兩人卻過著無性生活，根本就是一種折磨，林男則說自己那方面沒問題，一審法官以「未達難以維持婚姻」為由不准離，二審法官卻認定兩人婚姻已「空洞化」，且林男應負較大責任，因而逆轉判准兩人離婚。

林男任職衛福部同時也在學授課，與妻在2005年結婚可說是人生勝利組，但林妻卻在結婚13年後向法院訴請離婚，讓這段看似美好婚姻背後不為人知的一面曝光，林妻控訴，兩結婚初期每年還有一至二次同床雲雨，據自由時報報導，從2011年後兩人就再沒有性生活，所以生兒育女希望也落空；雖多次和丈夫溝通卻都被冷漠對待，並常用加班或是到學校授課為由晚歸。

林妻也曾向閨密吐露「夫妻關係一直像是室友」，閨蜜也建議她，老公若有性功能問題應去接受治療，岳母也曾勸過女婿，不過，林男雖承認對房事逃避，卻堅稱自己「那方面」很正常並願離婚。

妻子無奈之餘只好訴請院判決，一審士林地院法官認為，兩人對性生活次數說法不同，互動模式也有差異，但兩人在2011年至2013年間曾出國旅遊，顯見林男有意維繫婚姻，兩人尚無未達難以維持婚姻情況，判決兩不准離婚。

全案上訴至台灣高等法院後，法官審理後認為，兩造婚姻已空洞化，妻子還因憂心無法生兒育女罹憂鬱症，顯見其在婚姻中承受巨大痛苦、且林男應負較大責任，所以改判妻子勝訴，准予兩人離婚。

(中時電子報)

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