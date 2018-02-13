台獨政權拒斥大陸同胞情 黃智賢：萬水千山 我們總會相聚

2018年02月13日 10:00 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

0206花蓮6.0強震，台灣接受日本救難隊卻排除大陸。政治評論家黃智賢今天指出，真相其實很清楚，台獨不只是要讓台灣脫離中國，也希望成為日本的屬地。然而真正的台灣人，是即使台獨花20年，鋪天蓋地宣傳，用公權力威嚇打壓，依然堅持自己是中國人。仇恨中國的，終究是台獨政權，不是台灣人。她強調，請讓我們，堅持相愛，對不仁不義宣戰。萬水千山，我們會相聚。萬水千山，總是情。兩岸終將統一。

黃智賢臉書全文如下～

萬水千山總是情

1

做中華民國的總統，蔡政府不只不承認自己是中國人。

更發動了一波波沒有人性的仇中運動。

豈止沒有同胞之情。

連一點點仁愛之心，都沒有。

拒斥大陸的同胞之情，卻同時卑恭屈膝，讓日本表演，如何把台灣當成禁臠。

2

真相其實很清楚了。

台獨不只是要讓台灣脫離中國，也希望成為日本的屬地。

他們恐懼，大陸搜救隊的專業，英勇與奮不顧身，對同胞的愛護扶持之情，一但讓整個台灣社會看見。

看見大陸和台灣搜救隊員彼此相濡以沫，相親相敬。

本是同胞，那種彼此尊敬親愛的真實情感，一但油然而生，怎麼辦 ?

一旦台灣人的中國意識被喚醒。

日本搜救隊則在一旁說 太危險，我們不去，你們自己下去救。

這樣的畫面，那堪在台灣的電視畫面出現 ?

如果台灣人發現，全世界最疼惜關愛台灣的，是大陸。

那”脫中入日”的遊戲，還怎麼玩得下去 ？

這是台獨心內的重中之重，所以必須竭盡全力阻擋。

兩岸同胞，絕不容許互相扶持，彼此親近。

3

我深知台灣人最最素樸真實的深情，與固執的善良。

仇中反中的，不是台灣人。

網路平台無知腦殘，沒有人性的話語，是因為那些平台，90%本來就是由綠色網軍牢牢掌控。

他們的上班內容，就是一人操控數十個到上百個假帳號，時刻鎖定，發動仇恨攻擊。

我當然知道。因為我日日承受。

在台灣，我們必須承擔的，豈止如此。

4

真正的台灣人，是即使台獨花20年，鋪天蓋地宣傳，用公權力威嚇打壓，不准你做中國人。

卻面對艱困的處境，依然堅持自己是中國人。

真正的台灣人，是從全台各地星夜奔赴現場，用自己的肉身，熱血搜救同胞的搜救人員。

是遇到火燒車，立刻跳下車，全力救援的卡車司機。

是溫柔善待每一位大陸同胞，為不能保護每一位同胞，而心懷歉疚的人們。

是我看見的，守在電視機前，為每一位震災罹難者悲痛不捨的升斗小民。

5

台灣人，刨到靈魂的最底層，依然是中國人。

但，台獨豈能容許 ?

兩岸許多事件，一次次，大陸的溫暖與善意，被民進黨政府鄙視拒斥。

讓大陸同胞一次次，寒透了心。

想要放棄對台灣的愛。

那不只是 “我本將心向明月，奈何明月照溝渠”的惆悵。

那更是一種，李宗盛的歌：” 越過山丘，卻發現無人等候 ” 的千古荒涼。

我懂，傷心，是怎樣的一回事。

心碎成一片片，痛徹骨髓。

即使事過境遷，心依舊汨汨流著血。

自己的真心和真情，被冷待，被無視。

撕心裂肺的呼喊，卻得不到回應。

即使把自己整個人，擺上去。

都可能被這個世界冷眼，毫不在意，視若敝屣。

6

成年人，心不可能沒有受過傷。

朋友說我是傻子。

是的，朋友說我是瘋子。

我想，受傷，也是應該的。

多少次，也曾失去信心，也曾質疑自己，究竟是為了什麼 ?

但真心，就是真心。

真情，依舊是真情。

把自己擺上去，是因為無所求，無所圖。

是因為，真心，就在那裏。

無可動搖，不能否認。

心即使碎成千萬片。

即使淚流滿面。

依然堅持著，溫柔的對待這個世界。

堅持愛。

我們是同胞。

造次必於是，顛沛必於是。

7

大陸的朋友啊 ，不要寒心。

當你越過了山丘，是有人等候的。

是有同胞癡心等候的。

我們也正在拚了命，越過這個山丘。

萬水千山，我們終會相聚。

8

我不能假裝，台灣沒有少數敵視自己同胞的人。但那是台獨網軍輿論和教科書控制下的必然。

日日為生活奔忙的人們，那能知道真與假 ? 哪能逃脫台獨的意識操控 ?

我只是一個卑微的小人物，更沒有權力，請求大陸的朋友們，忘記台獨失去人性的言論和作為。

但，那正是為何，我們要堅持相愛。

因為，千萬不要讓台獨千方百計，惡意製造的恨意，戰勝我們的連結與愛。

因為，台獨正是要絕情的斬斷，我們同胞之間，根本切不開的血脈靈魂相依。

9

不管如何艱難困頓，請不要放開彼此的手。

仇恨中國的，終究是台獨政權。

是一心要出賣台灣和整個中華民族利益的鷹犬。

不是台灣人。

請讓我們，堅持相愛，對不仁不義宣戰。

萬水千山，我們會相聚。

萬水千山，總是情。

兩岸終將統一，而中國的富強與文明，必會復興！

(中時電子報)