暗酸？逾8成滿意政府救災 林濁水：許多人這個年可安心過

前民進黨立法委員林濁水。(資料照,王英豪攝)

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中時電子報

花蓮震災，蔡英文總統和行政院長賴清德分頭勘災，台灣世代基金會昨發布民調，有82.5％的民眾滿意政府的救災表現，對蔡總統的救災表現滿意度也有73.5％。對此，前民進黨立委林濁水稱許多人總算這個年可以過得安心一些。有網友批「安心?民進黨真的是人人都是選票考量思維」，但也有網友回應「很酸」。

台灣世代智庫昨公布「花蓮震災政府表現滿意度」最新民調。在尚未提示花蓮震災前，支持蔡英文總統的有57.2％，不支持者有32.7％，在滿意度方面，滿意蔡英文的受訪者有51.2％，不滿意者有39.7％。在提示花蓮震災後，受訪者對於蔡英文總統的救災表現滿意度則高達73.5％。在整體政府的救災表現方面，有82.9％表示滿意，僅9.1％不滿意應變，在應變速度上，也有高達80％受訪者認為反應快速，僅9.6％認為太慢。

林濁水昨在臉書發文指出，民調有8成3滿意政府救災，蔡總統支持度回升到57%，許多人總算這個年可以過得安心一些。

對此，有網友在底下留言「安心????民進黨真的是人人都是選票考量思維，悲哀的政黨，悲哀的台獨大師!」、「急著做民調造神的是英派立委」、「民進黨>英派立委>立委>國家」、「說謊到這種程度，真是沒救了」、「安心? orz」，也有網友稱「如果沒有邱太三跟葉俊榮扯後腿，民調會再高一點」。但有網友稱「很酸」，似乎認為林濁水這番話是在反諷蔡政府。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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