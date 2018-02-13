雲林福旺農博戲新春 4公尺稻草狗登場

2018年02月13日 10:19 中時 張朝欣

新春期間雲林縣府將在虎尾鎮農博生態園區舉辦「福旺農博戲新春」活動，打造全國最高4公尺稻草狗「旺福」陪伴大家過新年，13日在農博生態園區率先登場，吸引許多民眾前去先睹為快，希望狗年氣旺行大運。

前雲林縣長蘇治芬於任內規畫農博生態園區，並於2013年舉辦農業博覽會，締造92萬人次入園紀錄，不但為雲林創造了永續的觀光亮點，更打響雲林農業首都名號。

縣長李進勇表示，縣內大埤鄉三結社區以草編文化聞名，為發揚雲林特色並結合興旺的年節氛圍，特別請來三結社區鄉親發揮創意，打造1隻4公尺全國最高的稻草狗「旺福」，讓遊客體驗稻草的芬芳與雲林農業的多元發展。

除了稻草狗旺福之外，現場也設置了森林稻草迷宮、環境教育真人大富翁、兒童歡樂園區，農博門口還有福旺市集迎接大家；大年初二與初三活動期間並有「雲林福旺好禮贈送」、「新春福袋送好運」，歡迎大家到場領好禮、迎好采頭。

縣府指出，農博生態園區周遭有涌翠閣、雲林布袋戲館、雲林故事舘、合同廳舍、虎尾驛、虎尾糖廠、虎尾鐵橋、雲林蛋糕毛巾咖啡館、興隆毛巾觀光工廠等知名景點與觀光工廠，非常適合全家大小1日或2日遊。

民眾可上雲林縣政府官方網站查詢更多雲林新春好去處，以及3條不同路線的「新春雲遊」行程，一起到雲林走春、迎旺福、飽覽雲林之美。

(中時)