凡事都要她點頭 北韓的真正掌權者金與正

北韓領袖金正恩的胞妹金與正（左二）11日與南韓總統文在寅（左三）觀看北韓三池淵樂團演出，相互交談。（美聯社）

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中時電子報

據韓國《中央日報》8日報導，韓國統一文化研究所研究員鄭英教投書分析，現年29歲的金與正，是朝鮮國防委員長金正日與旅日僑胞舞蹈家高容姬(2004年去世)的女兒。金與正與大哥金正哲均為朝鮮勞動黨委員長金正恩的血親，也是繼金日成、金正日、金正恩之後又一位被納入「白頭血統」之人。

金正日在2011年12月去世後，首次出現在公開場合的金與正曾是一位戴著神秘面紗的公主。次年11月，金與正通過朝鮮中央電視臺再次出現在公開場合。在金正恩對隸屬北韓軍第534部隊的騎馬中隊訓練場進行現場指導的影片中，出現了金與正與姑姑金敬姬一起騎馬、笑容滿面的畫面。眾所周知，金與正與金正恩兄妹情深，在金與正十多歲時，兩人曾一起在瑞士伯恩（聯邦政府所在地）留學，因此金與正與金正恩的關係很特別。據悉，平壤權力階層中流傳著「所有的事情皆需通過與正同志」的說法。金與正親自負責金正恩出席活動的相關事宜，以最受信任的助理自居。有分析稱，除了哥哥的公開活動和形象指導外，金與正還負責向金正恩傳達消息。

在去年10月舉行的勞動黨第七屆二次全會，金與正正式晉升為權力第一把交椅。在被任命為朝鮮政治局候補委員的同時，金與正還在平壤權力中心即勞動黨政治局任職。2012年，金正日的妹妹金敬姬在66歲之際才成為了政治局委員，與其相比金與正堪稱是「極速升職」。高麗大學統一外交係教授柳浩烈稱，「金與正不僅是擁有實際權力的第一副部長，還是有權同最高領導人直接交流的人物」。

(中時電子報)

文章來源：平壤真正的實權者 “所有事情都通過與正同誌”

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