誣指郝龍斌妻收廠商鑽石 童仲彥判拘役59天

2018年02月13日 10:16 中時 林偉信

台北市議員童仲彥6年前在議會質詢，並在會後接受媒體採訪，指稱時任台北市長郝龍斌妻子高閬仙收廠商價值約500萬元的鑽戒，高女憤而提告；一審將童男判處無罪，但高院認為他未經合理查證，且逾越議員言論免責權的保障，改判他拘役59天、可易科罰金。

本案雖屬二審定讞案件，但依大法官解釋意旨及俢正後刑事訴訟法，童仲彥因一審判無罪、二審逆轉有罪，例外可上訴最高法院。

2012年11月15日童在議會總質詢時，爆料指稱承包花博、新生高的承包商，透過劉姓珠寶商送市價400到500萬左右的鑽戒給郝妻，質詢結束後，他又在議會外接受媒體記者採訪，強調他有證人、錄音等，證明高女收受廠商高價鑽戒。

高女認為童的言論未經任何查證，損害她的名譽及社會評價，憤而提起自訴控告童仲彥誹謗罪，童則反控高女涉及誣告罪。

台北地院認為童的行為雖然符合刑法誹謗罪構成要件，但議員有言論免責權，判他無罪，而高閬仙自訴誹謗，情節並非憑空捏造，無誣告犯意，也獲判無罪，高女不服提上訴。

高院認為，童仲彥無法證明他的言論是真實，也未經合理查證，他爆料內容非對市政進行質詢，而是貶損高女的名譽及品德，不受言論免責權保障，依誹謗罪將童男改判拘役59天、可易科59000元，童不服可提上訴。

(中時)