溪北地區最大！ 新營綜合轉運站開工動土

2018年02月13日 10:30 中時 莊曜聰

新營轉運站預計2019年3月完工啟用。(莊曜聰攝)

總經費1.3億元的新營綜合轉運站開工典禮在13日上午舉行，並由代理市長李孟諺親自主持，將興建結合國道客運、市區公車、計程車的轉運中心，是溪北地區的交通門戶，藉由便利的交通帶動大新營地區的整體發展，也是南市17個轉運站中的第10個。

代理市長李孟諺指出，便利的交通是地方繁榮最重要關鍵，新營轉運站是全市規畫17個轉運站中唯一新建者，且整合國道客運及南市公車，成為溪北地區最大的交通轉運站，可說是大新營區搭乘國道客運的門戶，同時也是新營客運轉運專區重劃區內的第一個指標建設，1樓為轉運站外，未來也將增建5層樓，引進百貨，旅館等營運，當區土地活化榮景可期，可望達成「區域均衡、城鄉共榮」的目標。

交通局局長林炎成表示，新營轉運站位於國道中山高新營交流道西北方，距離交流道不到1公里，含周邊停車場占地超過1公頃，設置有13個國道客運席位、4個市區公車席位，也是大台南公車「棕幹線」的主要站點，其他附屬設施有機車、小客車停車場、乘客接送區及計程車排班區等，轉乘規畫完整，未來將可改善目前國道客運在交流道附近上下客所衍生的交通問題。

交通局局長林炎成指出，完工後將採OT模式委外營運，一樓有乘車月台、客運公司售票區、候車室等，二樓以上則規畫做商店街，可經營便利商店、美食街、咖啡館等，不但能服務旅客的需求，也可成為新營地區新興的購物逛街好去處，整棟建築物採簡潔、現代的設計手法，符合銀級綠建築水準，將成為新營地區的新地標。

新營綜合轉運站斥資近1.3億興建，中央補助約6千餘萬，其餘近半工程經費由市府自籌，雖招標期間更遇到鋼筋價格上漲，交通局仍順利完成工程發包，使重大建設能如期如質施作，並預定於2019年3月底完工啟用。

(中時)