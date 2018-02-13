健保行動製卡 花蓮災民吳美樺免費拿到新健保卡

2018年02月13日 10:27 中時 魏怡嘉

花蓮強震造成部分災民的健保卡毀損、遺失，「吾居吾宿」倒塌大樓受災戶吳美樺等一家五口的健保卡，全都沒帶出來，她說，外孫這幾天一直有皮膚的毛病，還有唸小一的侄孫有近視及散光問題，卻不敢去就醫，前天在健保東區分局「健保社區行動服務櫃台」的協助下，終於取得五人的健保卡，馬上就可以帶孩子去看病。

為協助花蓮震災災民辦理健保卡，健保署東區業務組走出辦公室，於花蓮市中華國小、小巨蛋收容所與民生里洄瀾人文館、花蓮縣政府馬上辦中心，設置4個地震期間「健保社區行動服務櫃台」。

吳美樺偕同女兒、一歲的外孫，以及兩名讀國小的侄孫，原本住在花蓮市國盛六街的「吾居吾宿」大樓，日前卻因強震造成傾斜倒塌，全家成為地震的受災戶，後來才發現任何證件都沒有帶出來。吳美樺前天前往健保署東區業務組設在花蓮小巨蛋的健保行動櫃檯申請補發健保卡，但因為她一個人身上沒有任何證件，卻還要申辦其他四名兒孫的健保卡，讓承辦人員一時間感到頗為棘手。

健保署東區業務組表示，經承辦人員詢問之後，才發現吳女士平時除了與女兒同住外，她也同時是兩名侄孫的監護人，他們的戶籍都在花蓮，只有外孫女的戶籍是在新北市三峽區，健保署立即啟動承保戶政閘門，在確認一家婦孺五口的身分之後，協助吳家免費製發健保卡。

健保署官員強調，災民即使沒有健保卡依然可以用「例外就醫」方式求醫，但仍有部分災民不清楚這項便民措施；自從地震發生後，健保署主動提供健保卡補發申請及就醫與健保諮詢服務，截至2月12日傍晚已協助製發99張健保卡。

(中時)