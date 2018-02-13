失智翁迷途徘徊 警依里長名找到家

2018年02月13日 10:39 中時 洪榮志

家住台南市南區的陳姓老翁，因迷途徘徊路邊，經市警六分局新興派出所巡邏員警主動發現後，還根據老翁口中里長的名字，順利找到住家地址，並平安載送返家，讓還不知道家人走失的家屬既驚又喜。

警六分局新興派出所副所長黃世棕、警員黃柏翔執行巡邏勤務時，在南區新樂路、新忠路口，發現1名老翁神色慌張在路邊徘徊。由於寒流來襲，氣溫很低，員警擔心老翁的安全，於是立即上前關懷。

沒想到，當員警詢問老翁的身分及住址時，只見對方一臉茫然，還答非所問，僅說姓名是陳某某，與妹妹同住，有失智情形。但因老翁身上未帶身分證件，員警先將老翁載回派出所安置，隨後查詢得知老翁的戶籍地後，該地址卻沒有人居住，經查訪周遭住戶也都不知道老翁現住地。

員警鍥而不捨，不斷引導老翁能否想起與現在住處任何相關資訊，老翁才說里長叫「安國」，再經查詢應為南區新生里長王安國，於是聯繫里長並描述老翁特徵，才確認老翁是大林新城社區的居民。

員警將老翁載到大林新城社區大樓管理委員會，並請大樓主委查詢老翁住址，進而聯繫對方的妹妹下樓確認；老翁妹妹看見警方將老翁載返家，立即露出笑容，並表示，兄長已失智多年，平日由她照料生活起居，不知為何獨自外出致迷途，並對員警為民服務的精神深表感激與肯定。

(中時)