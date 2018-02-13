失智翁迷途徘徊 警依里長名找到家

台南市警六分局新興派出所員警協助迷途的陳姓老人（右）返家。（洪榮志翻攝）

友善列印
中時

家住台南市南區的陳姓老翁，因迷途徘徊路邊，經市警六分局新興派出所巡邏員警主動發現後，還根據老翁口中里長的名字，順利找到住家地址，並平安載送返家，讓還不知道家人走失的家屬既驚又喜。

警六分局新興派出所副所長黃世棕、警員黃柏翔執行巡邏勤務時，在南區新樂路、新忠路口，發現1名老翁神色慌張在路邊徘徊。由於寒流來襲，氣溫很低，員警擔心老翁的安全，於是立即上前關懷。

沒想到，當員警詢問老翁的身分及住址時，只見對方一臉茫然，還答非所問，僅說姓名是陳某某，與妹妹同住，有失智情形。但因老翁身上未帶身分證件，員警先將老翁載回派出所安置，隨後查詢得知老翁的戶籍地後，該地址卻沒有人居住，經查訪周遭住戶也都不知道老翁現住地。

員警鍥而不捨，不斷引導老翁能否想起與現在住處任何相關資訊，老翁才說里長叫「安國」，再經查詢應為南區新生里長王安國，於是聯繫里長並描述老翁特徵，才確認老翁是大林新城社區的居民。

員警將老翁載到大林新城社區大樓管理委員會，並請大樓主委查詢老翁住址，進而聯繫對方的妹妹下樓確認；老翁妹妹看見警方將老翁載返家，立即露出笑容，並表示，兄長已失智多年，平日由她照料生活起居，不知為何獨自外出致迷途，並對員警為民服務的精神深表感激與肯定。

(中時)

誣指郝龍斌妻收廠商鑽石 童仲彥… 惡男製造假車禍 真強盗老婦財物

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。