情人節、春節放閃趣！新北櫻花接力「飆粉紅」

滬尾櫻花大道櫻花美景。（新北市景觀處提供）

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／整理報導

美麗櫻花灑落！大片粉紅好浪漫！煩惱如何在情人節、春節中如何留下美好回憶？新北市邀您一同來賞櫻！每年的1月底至3月正是新北市櫻花盛開時節，先有桃紅花瓣的「台灣山櫻花」在1-2月份揭開序幕，接著是有重瓣的「八重櫻」嬌豔綻放，緊接著是粉嫩色的「富士櫻」及「吉野櫻」在3月初至3月底接力妝點這座城市，在寒假與春節期間，最是適宜賞櫻！

中和烘爐地櫻花美景。（新北市景觀處提供）

新北市政府以「走！來去新北賞櫻」為2018年櫻花季主題，邀請民眾一同走出戶外，欣賞新北市櫻花的美。從二月起至過年期間，適宜觀賞櫻花的地點包含新北市烏來區的瀑布公園、土城區的太極嶺、新店區的花園新城與屈尺、石碇區的二格步道等。

而2月中下旬包含三芝區的青山路及大湖路、中和區的烘爐地、淡水區的滬尾櫻花大道及楓樹湖、金山區的中山溫泉公園等地，皆可觀賞到浪漫綻放的櫻花，是民眾寒假期間不能錯過的景點!

土城區太極嶺櫻花美景。（新北市景觀處提供）

三月中旬起，便來到了吉野櫻的綻放期，在土城區的希望之河、淡水區的無極天元宮內、三芝區的三生步道等地，皆可以見到櫻花的芳蹤，賞花愛花的民眾千萬要把握這波賞花期。

市政府景觀處也整理了「春季賞櫻參考景點懶人包」，民眾可依需求前往適宜賞花的景點踏青，讓情人節與春節都能在櫻花的包圍下度過！欲了解其他更詳細的賞花資訊，請上臉書(Facebook)搜尋「賞花快報」獲得最新訊息，或洽詢各區公所。

(中時電子報)

「2018新北市櫻花季」參考資料。（新北市景觀處提供）
石碇無極天明宮櫻花美景。（新北市景觀處提供）
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