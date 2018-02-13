惡男製造假車禍 真強盗老婦財物

2018年02月13日 10:34 中時 鐘武達

彰化埔心員鹿路12日上午發生假車禍真強盗案，68歲陳姓婦人駕車遭騎車男子攔截，藉口機車被擦撞勒索5000元，婦竟人不從，對方竟强行進入車內，先是持刀搶走手機，接著準備行搶皮包時，婦人高喊救命，男子才罷手逃逸。

溪湖警方接獲報案立即成立專案小組積極處理，同時清查轄內毒品治安顧慮人口及出獄人口查察，經調閱周遭路口監視器畫面，發現該部涉案重機車係由30歲胡姓男子騎乘，確認胡男涉嫌重大，立即報請彰化地檢署檢察官聲請核發拘票，並在短短2小時掌握胡嫌行蹤，逮捕歸案。

警方在胡男住處起獲被害行動電話1支、涉案安全帽1個、外套1件、口罩1個等證物，胡嫌則在被帶回偵詢時，自稱有精神疾病，且有服用精神疾病治療藥物，致神智不清才犯案。 全案溪湖分局依刑法加重強盜罪嫌移送彰化地方法院地檢署偵辦，聲押獲准在案。

溪湖分局分局長陳俊明表示,，溪湖分局於加強重要節日期間，以優勢警力精準掌握線索，充分發揮團隊精神於2小時內即迅速偵破，除了展現警方高度專業的辦案能力，亦讓民眾對於警方加強重要節日期間打擊犯罪的能力深具信心；警方也呼籲民眾如有發現可疑人事物，能主動與警方聯繫，警民聯手打擊犯罪，共同來維護社會治安。

(中時)