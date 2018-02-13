惡男製造假車禍 真強盗老婦財物

胡姓男子涉嫌假車禍真強盗。鐘武達翻攝。

友善列印
中時

彰化埔心員鹿路12日上午發生假車禍真強盗案，68歲陳姓婦人駕車遭騎車男子攔截，藉口機車被擦撞勒索5000元，婦竟人不從，對方竟强行進入車內，先是持刀搶走手機，接著準備行搶皮包時，婦人高喊救命，男子才罷手逃逸。

溪湖警方接獲報案立即成立專案小組積極處理，同時清查轄內毒品治安顧慮人口及出獄人口查察，經調閱周遭路口監視器畫面，發現該部涉案重機車係由30歲胡姓男子騎乘，確認胡男涉嫌重大，立即報請彰化地檢署檢察官聲請核發拘票，並在短短2小時掌握胡嫌行蹤，逮捕歸案。

警方在胡男住處起獲被害行動電話1支、涉案安全帽1個、外套1件、口罩1個等證物，胡嫌則在被帶回偵詢時，自稱有精神疾病，且有服用精神疾病治療藥物，致神智不清才犯案。 全案溪湖分局依刑法加重強盜罪嫌移送彰化地方法院地檢署偵辦，聲押獲准在案。

溪湖分局分局長陳俊明表示,，溪湖分局於加強重要節日期間，以優勢警力精準掌握線索，充分發揮團隊精神於2小時內即迅速偵破，除了展現警方高度專業的辦案能力，亦讓民眾對於警方加強重要節日期間打擊犯罪的能力深具信心；警方也呼籲民眾如有發現可疑人事物，能主動與警方聯繫，警民聯手打擊犯罪，共同來維護社會治安。

(中時)

失智翁迷途徘徊 警依里長名找到… 基隆窯烤披薩竄濃煙 自動灑水系…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。