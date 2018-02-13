台中花博吉祥物貼圖賀年篇 即日起免費下載

台中花博吉祥物貼圖賀年篇，即日起免費下載至3月14日止。（台中市政府新聞局提供）

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2018台中世界花卉博覽會將於11月登場，台中市政府13日推出第二波吉祥物LINE貼圖「賀年篇」，共有16款石虎家族及歐米馬的萌翻模樣，即日起至3月14日晚上11時限時下載；加入市府LINE官方帳號為好友即可免費下載，陪伴大家度過西洋情人節與溫馨的農曆春節。

市府新聞局指出，台中花博吉祥物亮相後深受民眾喜歡，去年第一波LINE貼圖上架短短4小時即超過百萬人次下載，市府官方LINE好友數從71萬2126人大幅增加至331萬492人，因免費貼圖使用期限僅180天，民眾反映希再出第二波LINE貼圖。

因民眾熱烈期盼，市府13日推出第二波LINE貼圖「賀年篇」，貼圖內容更參考網友在市長林佳龍臉書粉絲專頁上的留言；包含虎爸比讚說「足好」（取自石虎台語諧音）、歐米馬咧齒說「哈囉」、虎爸睡倒在地的「晚安」，以及來虎騎在歐米馬背上說「GO！GO！GO！」等，都結合網友創意設計。

新聞局說，還有歐米馬滿臉黑人問號、樂虎噘嘴說「最愛你惹」、石虎姐弟闖禍時無言的虎媽等貼圖，讓人會心一笑；因農曆春節即將到來，樂虎、來虎姐弟也特別拿著春聯向大家賀年，共有16款石虎家族及歐米馬不同表情動作的超萌貼圖，陪伴大家過情人節與農曆新年。

新聞局強調，貼圖下載從2月13日上午11時起至3月14日晚上11時止，加入市府LINE官方帳號為好友即可免費下載，使用期限180天；喜歡石虎家族及歐米馬的朋友千萬不要錯過，下載連結https://line.me/S/sticker/10591/zh-Hant。

(中時)

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