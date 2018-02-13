提燈來看戲 傳藝中心燈籠節登場

2018年02月13日 10:33 中時 李忠一

金龜有10兩重，價值約60萬元。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

初一到初五來傳藝臉書按讚就可以體驗手作紙漿龜。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

魚耀隧道是傳藝的重要地景。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

國立傳統藝術中心舉辦2018「傳藝燈籠節」，期間匯聚豐富多元的年節體驗活動與精采表演，大年初一到初五特別延長營運至晚間8點，下午4點遊客提著燈籠來能免費入園。

傳藝中心表示，傳藝園區一整年都有賞不盡看不完的精采表演、藝術展覽及體驗活動，尤其在過年期間，傳藝是臺灣最富有年味的地方，初一到元宵歡迎到宜蘭傳藝走走。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡表示，燈籠代表的是圓滿、光明與希望，園區集合豐富多元的年節體驗活動與精采表演，讓大家在傳統中體驗溫暖，在傳統中感受歡樂，在傳統中看見創新。

初一到初五下午4點起，遊客自備燈籠即可享免費入園，沒帶燈籠的遊客也能以100元購買星光票入園，憑票根換燈籠，每天限量400個；另外初一與初二也特別推出宜蘭縣民回娘家獨享優惠，憑身分證即可全日免費入園。

初一到初五晚上6點45分邀請所有遊客提著燈籠欣賞絢麗火舞，並與舞者互動演出一起點亮傳藝的夜晚，初一到初五下午4點半還有「舞躍東方」特技表演。

16日、17日有永平工商的川劇變臉，18日、19日是義守大學宋江陣，20日是育達科大的官將首。2月期間都能欣賞到新創歌仔戲「命中註定照亮你」，每天下午1點與4點各演一場。

傳藝園區還可試手氣，今年有10兩重的黃金龜，民眾可以100元購買搏金包（內含平安餅與乞金龜券），持乞金龜券現場報名參加擲筊比賽，從初四一路比到元宵，擲出「最多個連續聖杯」，元宵節（3月2日）當天將公布，優勝者可把10兩金龜帶回家。

此外，全聯善美的文化藝術基金會也與宜蘭在地的大二結文化基金會攜手合作，初一到初五現場擺設紅龜粿的模具與喜氣桃紅紙漿，民眾只要在園區粉專按讚即可免費體驗製作紙漿工藝龜；宜蘭縣三星監獄受刑人展現精湛手藝，特地製作兩座非常可愛討喜的福利熊花燈，在傳藝園區亮相跟遊客拜年。

(中時)