基隆窯烤披薩竄濃煙 自動灑水系統啟動

基隆東岸停車場2樓某家餐廳今（13）日上午8點22分竄出大量濃煙。（李其樺翻攝）

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消防局獲報趕到現場，在20分鐘內排除濃煙，所幸這場意外沒有造成任何人受傷。（李其樺翻攝）
東岸停車場2樓一家披薩窯烤店，2坪大的廚房及鍋爐設備全部悶燒損毀。（李其樺翻攝）
東岸停車場2樓一家披薩窯烤店，2坪大的廚房及鍋爐設備全部悶燒損毀。（李其樺翻攝）

基隆東岸停車場2樓某家窯烤手作廚房，今（13）日上午8點22分疑因冰箱故障導致機板燒毀，竄出大量濃煙，消防局獲報出動仁愛、信二、中山分隊11車34人趕到現場，在20分鐘內排除濃煙，所幸這場意外沒有造成任何人受傷。

發生火警地點是在東岸停車場2樓喬義思窯烤手作廚房，消防人員到達後，發現現場有小部分燜燒，所幸商場現場內的消防系統在火警發生時已同步啟動自動灑水系統，火勢在消防人員抵達前已撲滅，但為了確保安全，消防隊仍進行消防泡沫噴灑及噴水降溫， 8點42分解除火警，初估燃燒面積約2坪。

據消防局初步勘查，疑因餐廳廚房內一台二手冰箱基板電路異常，造成基板燒毀、內部溫度過高所引燃，但詳細原因仍需進一步火場調查後才能釐清。

東岸停車場商場原定明天開幕，這場火警雖然只是虛驚一場，過程中也有許多民眾圍觀拍照，將照片上傳臉書社群，質疑消防安檢不周。

交旅處指出，東岸商場建設以來，皆以公共安全為首要前提，這次意外也驗證現場消防設備運作正常，開幕前夕，市府也將持續要求各店家加強各項安全檢查，以市民的安全為優先。

(中時)

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