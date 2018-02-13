法院認證王寶強戴綠帽 馬蓉質疑判決有鬼怒上訴

王寶強夫妻離婚案日期判決，馬蓉不服法院給出的結論，嚴詞表示必反撲上訴。(翻攝自王寶強微博)

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中時電子報

大陸男星王寶強2016年8月在微博貼出離婚聲明，自曝老婆馬蓉跟自己的經紀人搞不倫，心死打離婚官司，爭取一雙子女的撫養權，直到前天一審判決出爐，法院認證馬蓉偷腥為事實，然以孩子健康成長的角度出發，將子女撫養權拆半，兒子跟王寶強、女兒則由馬蓉撫養，而雙方互告精神損害及毀損名譽之罪狀，則都遭到駁回。

馬蓉在法院宣判離婚與子女撫養權後，發布最新聲明。(翻攝自金兔子耳朵微博)

判決出爐隔天，馬蓉即在自己的微博「金耳朵兔子」發布聲明，措辭強硬表示不認同北京市朝陽區人民法院的判決結果，「但我仍然相信法律的嚴肅與公正。在收到書面判決後，我將會依法提起上訴」，她更提出前天庭審王寶強取消行程出現在法院，且法院審理尚在進行，然已有部分媒體斬釘截鐵表示當天就會判決，對此馬蓉表示質疑，無奈嘆：「我真的希望這一切僅僅是巧合」。

而對於王寶強指她出軌一事，馬蓉依然不認，強調在前夫發聲明之後，假捉姦、假聊天紀錄、假造她私刻公章、轉移財產甚至說孩子非婚生等假新聞充斥整個網路，本人跟家人個資、私生活也被起底，毫無隱私可言，但她為了孩子都忍下了，嘆：「我沒有能量去影響任何人跟任何事」，但依舊相信法律並通過法律討公道。

(中時電子報)

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