老婦遭詐3萬元 警利用「圈存機制」救回被騙款

2018年02月13日 12:14 中時 謝明俊

家住台中的張姓婦人，日前接獲詐騙集團透過Line簡訊發送「猜猜我是誰」騙局，假扮多年好同事向張婦借錢應急，本身經濟也不好的張婦，為了救好友，到台銀豐原分行匯了3萬元到對方指定帳戶，事後得知上當向駐分行保7總隊員警報案，警方立即啟動「圈存機制」及時凍結帳戶，救回張婦匯出的3萬元。

家住台中的張姓婦人，日前接獲詐騙集團透過Line簡訊發送「猜猜我是誰」騙局，假扮多年好同事向張婦借錢應急，本身經濟也不好的張婦，為了救好友，到台銀豐原分行匯了3萬元到對方指定帳戶，事後得知上當向駐分行保7總隊員警報案，警方立即啟動「圈存機制」及時凍結帳戶，救回張婦匯出的3萬元。（謝明俊翻攝）

65歲的張婦是在日前接獲1通Line簡訊，假扮成張婦多年好同事，向張婦借10餘萬元應急，心地善良的張婦，雖然本身經濟狀況也不好，但不忍好同事急著籌錢，就到台銀豐原分行匯了3萬元，沒想到，錢匯出去後，這個好同事就在Line裡面消失了！

詐騙集團透過通訊軟體簡訊騙財。〔警方提供〕

張婦發現上當懊悔不已，急忙跑回豐原分行，在銀行內一直哀嘆「我怎麼這麼傻！」引來駐分行保7總隊第1大隊小隊長鍾敏鴻及警員杜振吉注意上前關心，張婦雖然懊惱被騙，心裡以為錢追不回來了，原本想放棄不管，被騙就算了，鍾員2人得知內情後，勸說張婦趕緊報案，或許還有機會追回失款。

鍾員2人還向張婦解說現在防止詐騙匯款遭提領，有「圈存機制」、「警示帳戶」可用，張婦同意報案後，鍾員2人先以165電話啟動「圈存機制」，再陪同張婦到轄區派出所報案，並主動聯繫詐騙帳戶立帳銀行中國信託銀行，確定詐騙帳戶中的匯款還在！經多方連繫確認後， 將詐騙帳戶列為警示帳戶，並成功凍結帳戶裡的錢！

經過警方完成165反詐騙作業程序後，日前，鍾敏鴻小隊長特別陪同張婦到中國信託銀行，申請領回被騙匯款，張婦十分感動，不斷感謝警方不嫌麻煩地替她追回匯款。鍾敏鴻表示，不管金額大小，都是民眾辛苦賺來的血汗錢，絕對不能輕易讓詐騙集團騙走。

(中時)